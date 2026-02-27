Bam Adebayo en a sa claque du « play-in » !

Ce jeudi, le Heat se déplaçait à Philadelphie pour y défier les Sixers. Une rencontre importante pour les hommes d’Erik Spoelstra puisqu’une victoire les aurait rapprochés du Top 6. Sauf que les Floridiens se sont rendu la partie compliquée en cumulant 16 points de retard en première période…

« Nous n’avons pas joué assez dur », déplore Bam Adebayo sur la première mi-temps de son équipe. « Je ne sais pas comment l’expliquer. On voyait clairement que nous ne faisions pas assez d’efforts pour les gêner et que nous n’arrivions pas à enchaîner les efforts défensifs. »

Après la pause, Miami comble son retard porté par les 29 points de Bam Adebayo et les 25 de Tyler Herro. Ce dernier donne même l’avantage aux visiteurs dans le « money-time”. Cependant, les Floridiens concèdent un 8-0 et s’inclinent 124-117 dans un match où Norman Powell a dû quitter les siens en première mi-temps, touché à l’aine.

« C’est vraiment frustrant », concède Jaime Jaquez Jr. « Nous avions deux opportunités de passer devant pour nous imposer, mais nous les avons laissés passer. Nous devons continuer de nous battre. »

Le quatre à la suite ?

Le Heat veut absolument éviter le « play-in » cette saison. Cependant, avec ce revers, les hommes d’Erik Spoelstra voient les Sixers, sixièmes, s’éloigner. Miami (31 victoires – 29 défaites) compte désormais deux victoires de moins que Philadelphie (33 victoires – 26 défaites).

Il reste encore une vingtaine de matchs à jouer mais si la situation n’évolue pas, les coéquipiers de Bam Adebayo disputeraient le « play-in » pour la quatrième année consécutive. Une situation qui agace l’intérieur.

« Je ne veux plus être dans ce m**dier », affirme Bam Adebayo en parlant du « play-in ». « On vaut mieux que de participer au ‘play-in’ pendant quatre ans de suite. Nous avons eu des difficultés à l’extérieur, mais nous allons rentrer à la maison, avec nos fans. Nous allons voir si nous pouvons enchaîner les victoires. »

Miami jouera ses trois prochains matchs à domicile avec un duel face aux Rockets avant de jouer deux fois les Nets.