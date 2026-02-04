Mike Conley ne va pas s’éterniser à Chicago

Si les Timberwolves ont décidé de s’intégrer au deal entre les Pistons et les Bulls, c’est pour pouvoir gagner en flexibilité sur le plan financier et ainsi augmenter leurs chances de récupérer Giannis Antetokounmpo, d’ici jeudi.

Alors même que, d’après ESPN, ils auraient pu aisément obtenir Coby White, qu’ils ciblent depuis plusieurs semaines et qui aurait donc pu les renforcer à la mène. Un pari audacieux, quand on connaît leurs difficultés dans le secteur depuis le début de saison.

Où pourrait-il bien rebondir ?

À la place, Minnesota a préféré se séparer de Mike Conley et d’un futur second tour de Draft, en ne récupérant que du cash en retour selon Jake Fischer, et le meneur vétéran a finalement atterri à Chicago.

Sauf que Chris Haynes rapporte déjà qu’il ne devrait jamais jouer pour les Bulls, car le joueur et la franchise vont faire en sorte de lui trouver un nouveau point de chute. Dans l’idéal via un transfert, mais on suppose que sa valeur marchande est au plus bas et qu’il faudra plutôt passer par une rupture de contrat à l’amiable.

À 38 ans passés, Mike Conley doit probablement vouloir s’offrir une dernière chance de titre, en rejoignant une équipe du haut de tableau. Le problème, c’est que son impact a énormément baissé, avec les pires statistiques de sa carrière : 4.4 points, 2.9 passes et 1.8 rebond sur 19 minutes (à 32% à 3-points).

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26:03 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30:35 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32:07 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35:27 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35:04 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34:28 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33:30 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31:47 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31:26 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33:37 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31:05 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33:27 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTA 47 29:00 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTA 51 29:22 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTA 72 28:35 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 MIN 24 31:23 46.0 42.0 86.3 0.7 2.5 3.1 5.0 1.9 1.2 1.2 0.2 14.0 2022-23 UTA 43 29:40 40.8 36.2 81.3 0.4 2.1 2.5 7.7 2.2 1.0 1.7 0.2 10.7 2023-24 MIN 76 28:51 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24:44 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 44 18:27 32.2 32.1 89.1 0.3 1.4 1.8 2.9 1.5 0.6 0.6 0.3 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.