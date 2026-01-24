Et si les Warriors faisaient revenir… Andrew Wiggins ?

On l’a vu cette semaine, les Warriors n’ont pas oublié Andrew Wiggins, qui les avait aidés à gagner le titre en 2022, et celui-ci a été chaleureusement accueilli pour son retour au Chase Center, bientôt un an après son départ vers Miami.

Peut-être que les fans californiens n’auront pas à attendre un an pour retrouver leur ancien joueur, puisque Marc Stein explique que les dirigeants de Golden State réfléchiraient à l’idée de monter un nouvel échange pour récupérer « Wiggs », qui s’était dit très à l’aise à San Francisco avant d’être sacrifié pour Jimmy Butler.

En contrepartie, ils enverraient Jonathan Kuminga vers le Heat. Dorénavant blessé, « JoKu » est plus que jamais sur le départ et les Warriors se verraient bien le lâcher pour reprendre Andrew Wiggins, dont le nom circule dans les rumeurs de transfert depuis déjà quelques semaines.

Le salaire du Canadien est important (28.2 millions de dollars) et devrait encore augmenter la saison prochaine (30.2 millions de dollars), mais ses prestations ne sont pas forcément à la hauteur (15.9 points, 4.9 rebonds, 2.8 passes, 1.2 interception, 1 contre) et cela rend son avenir incertain. Une fois de plus.

« J’essaie de ne pas y penser. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour taper mon nom ou regarder ce qui se dit sur moi. Donc je n’entends rien ou presque, sauf si on vient m’en parler » racontait l’ailier, le mois dernier. « Ça fait partie de la NBA et je ne peux rien y faire. Je suis dans la ligue depuis douze ans et je me suis retrouvé dans les rumeurs neuf années. C’est ainsi et je ne peux faire qu’une chose : jouer, peu importe ce qui va se passer. »

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36:12 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35:07 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 38:36 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36:20 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 34:50 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 GS 12 33:35 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2019-20 MIN 42 34:39 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.5 0.9 22.4 2020-21 GS 71 33:18 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GS 73 31:54 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GS 37 32:10 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GS 71 27:03 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GS 43 30:08 44.4 37.9 77.7 1.5 3.0 4.6 2.4 1.6 0.9 1.3 0.8 17.6 2024-25 MIA 17 32:07 45.8 36.0 73.1 1.4 2.9 4.2 3.3 1.8 1.2 2.5 1.0 19.0 2025-26 MIA 41 31:34 47.1 39.8 78.3 1.8 3.1 4.9 2.8 2.4 1.2 1.8 1.0 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.