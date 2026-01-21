Le Chase Center n’a pas oublié Andrew Wiggins, symbole du titre de 2022

Pour son premier match au Chase Center depuis son départ, Andrew Wiggins a eu droit à une longue standing ovation, puis une vidéo hommage retraçant ses moments forts sous le maillot des Warriors.

Once a Dub, forever family. Welcome back to Warriors Ground, Andrew pic.twitter.com/GIiiW5XoY6 — Golden State Warriors (@warriors) January 20, 2026

Arrivé en février 2020 avec l’étiquette d’ancien premier choix de Draft jamais totalement à la hauteur des attentes, l’ailier en est reparti cinq ans plus tard avec un titre NBA… et une cote d’amour inattendue, aussi bien dans le vestiaire que chez les supporters. Dès ses premiers mois à San Francisco, son attitude et son tempérament laissaient deviner un rôle taillé pour lui : troisième option offensive et surtout défenseur attitré sur les stars adverses. Personne, en revanche, n’avait réellement anticipé l’apogée qu’il allait connaître en 2022.

Porté par le départ canon de Golden State, Andrew Wiggins avait été sélectionné pour le All-Star Game pour la première fois de sa carrière, au point d’être nommé titulaire grâce à une mobilisation populaire, amplifiée par la star de K-Pop et fan des Warriors, BamBam. Puis, en playoffs, il avait gravi un palier à chaque tour avec notamment une défense étouffante sur Luka Doncic en finale de conférence, avant de dominer Jayson Tatum en Finals.

« Sans lui, on n’aurait eu aucune chance de gagner ce titre. Mais au-delà de ça, Wiggs est tout simplement un super être humain. Tout le monde l’adorait dans notre vestiaire. Il a connu tellement de succès avec nous et c’était un plaisir de l’entraîner tous les jours. Quand un gars de cette trempe vous rejoint et que vous traversez beaucoup de choses ensemble, sur le terrain comme en dehors, puis que du jour au lendemain il n’est plus là parce qu’il est transféré, c’est dur. Tout le monde voulait le voir réussir car c’est une personne en or » expliquait Steve Kerr.

« Quand vous voyez Wiggs, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire »

Pendant les échauffements, Andrew Wiggins, le sourire aux lèvres, est venu enlacer Stephen Curry, ses anciens coéquipiers, le staff… et même des membres de l’organisation du Chase Center. L’ailier avait tissé des liens profonds à San Francisco, au point d’avoir confié qu’il ne souhaitait pas partir avant son transfert.

L’échange — qui a vu Jimmy Butler prendre le chemin inverse — avait d’ailleurs été vécu comme un choc dans le vestiaire. Finalisée à Salt Lake City juste avant un match face au Jazz, la transaction avait laissé une forte émotion chez les Warriors : personne ne voulait vraiment tourner la page, même si l’issue semblait écrite.

Une semaine avant de quitter la baie, Andrew Wiggins et sa femme avaient d’ailleurs accueilli leur troisième enfant, ajoutant une dimension intime et forcément délicate à ce départ précipité.

Et après une période d’adaptation, le Canadien a trouvé sa place à Miami, au point de devenir un maillon essentiel dans l’équilibre du Heat. Ses coéquipiers savaient d’ailleurs que ce retour aurait une saveur particulière.

« Nous savons ce que ça représente pour lui. Il a vécu de grands moments dans cette salle, en particulier lors de la saison de leur dernier titre. Nous savons qu’il va être reçu chaleureusement, et c’est mérité », expliquait Erik Spoelstra. « Ce transfert a fonctionné pour les deux équipes. Nous sommes reconnaissants de l’avoir parmi nous. Il a beaucoup de responsabilités des deux côtés du terrain et, malgré tout ce qu’on lui demande, il réalise peut-être la meilleure saison de sa carrière. »

Le mot de la fin pour Stephen Curry, qui résume l’impact d’Andrew Wiggins : « Quand vous voyez Wiggs, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Il restera à jamais une légende dans l’histoire des Warriors. »

Propos recueillis à San Francisco.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36:12 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35:07 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 38:36 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36:20 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 34:50 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 GS 12 33:35 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2019-20 MIN 42 34:39 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.5 0.9 22.4 2020-21 GS 71 33:18 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GS 73 31:54 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GS 37 32:10 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GS 71 27:03 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GS 43 30:08 44.4 37.9 77.7 1.5 3.0 4.6 2.4 1.6 0.9 1.3 0.8 17.6 2024-25 MIA 17 32:07 45.8 36.0 73.1 1.4 2.9 4.2 3.3 1.8 1.2 2.5 1.0 19.0 2025-26 MIA 40 31:35 46.7 39.9 78.0 1.8 3.1 4.9 2.8 2.4 1.2 1.7 1.0 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.