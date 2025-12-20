Andrew Wiggins se retrouve encore dans les rumeurs de transfert

Entre les rumeurs de transfert qui entourent son nom, sa blessure et aussi ses déclarations assez étonnantes, Giannis Antetokounmpo anime les dernières semaines. Les Knicks et le Heat seraient des destinations appréciées par le Grec. Forcément, les regards se tournent vers Miami, où plusieurs joueurs seront alors susceptibles de faire leurs valises.

Le premier nom qui vient à l’esprit, c’est celui d’Andrew Wiggins, parce que son salaire est important (28.2 millions de dollars) et ses performances moins solides que d’autres. Un an après avoir quitté les Warriors, peut-il encore servir de monnaie d’échange ?

« J’essaie de ne pas y penser. Je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour taper mon nom ou regarder ce qu’il se dit sur moi. Donc je n’entends rien ou presque, sauf si on vient m’en parler », raconte-t-il, en grand habitué de ces bruits de couloir. « Ça fait partie de la NBA. Je ne peux rien y faire. Je suis dans la ligue depuis douze ans et je me suis retrouvé dans les rumeurs neuf années. C’est ainsi et je ne peux faire qu’une chose, c’est jouer, peu importe ce qu’il va se passer. »

Le champion NBA 2022 possède une dernière année de contrat, pour l’exercice 2026/27, à 30.2 millions de dollars et le Heat pourrait avoir davantage envie de mettre des dollars sur Norman Powell et Tyler Herro cet été.

Une fois ce constat énoncé, le sacrifier pour le Grec semble alors naturel. « Le business est impitoyable. Ce n’est pas personnel », constate l’ancien de Minnesota.

Mais à 32 ans, devoir traverser le pays du jour au lendemain reste une expérience peu appréciée. « Quand on a une famille, c’est toujours compliqué. En plus, j’adore être ici. Mais la NBA est la NBA », ne peut-il que conclure.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36:12 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35:07 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 38:36 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36:20 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 34:50 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 GS 12 33:35 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2019-20 MIN 42 34:39 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.5 0.9 22.4 2020-21 GS 71 33:18 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GS 73 31:54 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GS 37 32:10 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GS 71 27:03 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GS 43 30:08 44.4 37.9 77.7 1.5 3.0 4.6 2.4 1.6 0.9 1.3 0.8 17.6 2024-25 MIA 17 32:07 45.8 36.0 73.1 1.4 2.9 4.2 3.3 1.8 1.2 2.5 1.0 19.0 2025-26 MIA 24 32:53 47.4 38.1 71.2 1.5 3.2 4.8 2.8 2.5 1.1 1.8 1.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.