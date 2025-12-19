L’étonnante réponse de Giannis Antetokounmpo face aux rumeurs…

Cela fait deux semaines que Giannis Antetokounmo est blessé au mollet et que les rumeurs de transfert s’accentuent autour de lui, ce qui n’aide pas les Bucks à avancer sereinement. Pour la première fois depuis quinze jours, l’intéressé s’est donc présenté devant la presse et il a logiquement été interrogé sur son avenir.

À l’écouter, le « Greek Freak » n’a toutefois rien à voir avec toutes ces spéculations et il ne peut aucunement contrôler les choses, comme les agissements en coulisses de son agent, Alex Saratsis.

« Si mon agent en discute avec les Bucks, c’est son droit. Il peut faire ce qu’il veut et avoir toutes les discussions qu’il veut à ce sujet » lance-t-il ainsi. « Au final, je ne travaille pas pour lui, mais c’est lui qui travaille pour moi. Il y aura des discussions entre les Bucks et lui, ou entre ses autres joueurs et lui, ou entre d’autres équipes, d’autres dirigeants et lui. Mais ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler. Et moi, je n’ai pas eu ce genre de discussion avec les Bucks. »

Une drôle de réponse, puisqu’un agent ne peut généralement pas agir sans avoir été missionné par son client…

« Beaucoup de personnes entretiennent une excellente relation avec leur agent. Moi, j’en ai une bonne avec le mien, mais il sait qu’il ne faut pas m’appeler quand la saison a débuté » décrit pourtant le double MVP. « Il ne faut pas me parler de contrats publicitaires, de basket. Tu n’as jamais joué à un tel niveau, donc laisse-moi plutôt faire mon boulot et contente-toi de faire le tien. »

Mieux protéger sa vie privée… et son corps

Ne comprenant pas pourquoi le moindre de ses actes prend d’énormes proportions, Giannis Antetokounmpo n’en a pas non plus oublié de rappeler que, même s’il a fait le ménage sur ses réseaux sociaux, il ne faut pas le voir comme une envie de départ (vers Miami par exemple ?).

« J’ai l’impression que les gens accordent beaucoup trop d’importance à ce genre de trucs… » explique-t-il ensuite. « Donc déjà, non, je n’ai pas supprimé tout ce qu’il y a en rapport avec les Bucks. Ma photo avec le tee-shirt de Jimmy Paschke est là, mon titre de champion aussi. Pareil pour le trophée de la NBA Cup. Tous les moments qui signifient quelque chose à mes yeux sont là. Mais je voulais être plus discret à l’avenir, autant que possible, pour ma vie privée. C’est comme ça que je protège ma famille. »

Enfin, concernant sa blessure, Giannis Antetokounmpo a tenu à se montrer rassurant. S’il a d’abord imaginé le pire, à savoir une rupture du tendon d’Achille, il ne souffre que d’une élongation du muscle soléaire.

« Je pense que toutes les choses qui me trottaient en tête et le fait d’essayer de revenir trop vite ont entraîné cette blessure. Mais ça fait partie du jeu et je me sens bien maintenant : je bosse, je cours et je suis impatient de revenir sur le terrain » déclare-t-il. « Je ne sais pas quand je vais être autorisé à rejouer, mais je sais que c’est 4-6 semaines de convalescence, donc je savais ce que j’avais à faire après le verdict. »

Et d’ajouter, avec le sourire : « Si c’était le Game 7 des Finals, je serais en train de jouer. Je n’aurais pas le choix, mais il faut être intelligent. J’ai eu 31 ans trois jours après ma blessure, et je ne suis pas vieux, mais il faut juste être plus prudent par rapport à tout ça. Je n’avais jamais connu deux blessures musculaires d’affilée en si peu de temps dans ma carrière. Je ne suis pas le seul, car on voit beaucoup de joueurs dans la ligue touchés au mollet, aux ischio-jambiers… Donc il faut vraiment prendre soin de soi, car il y a beaucoup de déplacements, de matchs et le jeu est tellement rapide maintenant. Je ne peux plus abuser comme avant par rapport à mes délais de récupération, mais il faut être plus intelligent et plus prudent. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 17 29:07 63.9 43.5 63.5 3.3 6.8 10.1 6.1 2.8 0.9 3.3 0.9 28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.