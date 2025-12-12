Miami, plan B idéal de Giannis Antetokounmpo ?

L’avenir de Giannis Antetokounmpo reste incertain et ce n’est pas son absence sur blessure qui a calmé les bruits de couloir. Approché par les Knicks l’été dernier, le Grec ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte la franchise de New York, avait assuré ESPN. Si rejoindre le Madison Square Garden pourrait être sa première option, une autre destination pourrait trouver les faveurs du « Greek Freak » selon The Ringer : Miami.

Howard Beck, journaliste pour le média américain, est intervenu dans le dernier épisode du Zach Lowe Show, après avoir publié un article autour du cas Antetokounmpo et de l’historique loin d’être entièrement positif des franchises ayant mis tous leurs œufs dans le même panier pour attirer une superstar.

« Quand j’ai écrit cet article sur Giannis et que j’en parlais à des sources, après les Knicks, Miami m’a été suggéré comme un endroit où Giannis aimerait vraiment aller si ce n’est pas New York » a-t-il assuré.

La star que Miami attend ?

Le Heat fait davantage partie des grosses cotes dans ce dossier, même si le bon début de saison de la franchise floridienne (14 victoires – 11 défaites) et ses résultats depuis près d’une vingtaine d’années ont de quoi encourager un joueur du calibre de Giannis Antetokounmpo à rejoindre « South Beach ». Reste à voir ce que Milwaukee pourrait obtenir en retour si son « franchise player » venait à demander son transfert.

« Où souhaite aller Giannis n’est qu’une partie du problème, et cela ne sera pas nécessairement déterminant » a ainsi estimé Howard Beck. « Cela se jouera sur ce que les Bucks pourront obtenir de l’équipe avec laquelle ils feront affaire. Je ne sous-estime jamais l’agressivité du Heat, leur ambition, et leur capacité à chasser des stars. Cela ne me surprendrait pas qu’ils trouvent une manière (pour y parvenir). »

Avec son contrat à 54 millions de dollars la saison, un échange autour de Giannis Antetokounmpo demanderait à Miami de se séparer de plusieurs joueurs majeurs comme Tyler Herro (31 millions la saison), Norman Powell (contrat expirant à 20.4 millions) ou encore Andrew Wiggins (28.2 millions, et deux ans de contrat restant), des jeunes joueurs de talent comme Kel’el Ware, Nikola Jovic ou Kasparas Jakucionis, en plus de tours de Draft.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 17 29:07 63.9 43.5 63.5 3.3 6.8 10.1 6.1 2.8 0.9 3.3 0.9 28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.