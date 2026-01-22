Deni Avdija ne regrette pas son « petit » contrat

Dans la famille des « joueurs les plus rentables », on demande… Deni Avdija. En 2023, il re-signait chez les Wizards pour 55 millions de dollars sur quatre ans et, à l’époque, ce n’était qu’un simple remplaçant dans une franchise en perdition.

On est évidemment loin du braquage des Warriors, lorsque Stephen Curry ne touchait « que » 10 à 12 millions de dollars par an entre 2014 et 2017, mais quand on voit le changement de statut de l’Israélien, qui fonce vers le All-Star Game 2026, les dirigeants des Blazers commencent déjà à se frotter les mains.

Car, en plus de toucher moins de 15 millions de dollars par an cette saison, Deni Avdija va surtout toucher encore moins lors des deux suivantes : 13.1 millions en 2026/27 et même 11.9 millions en 2027/28 !

L’importance de Chauncey Billups dans sa progression

« Est-ce que je regrette ce contrat ? Non » répond toutefois le principal concerné, auprès de The Athletic. « Il m’a offert beaucoup de sérénité, parce que je sais que je suis à l’abri maintenant. C’était mon objectif, je l’ai dit à mon agent qui était plutôt du genre à me dire de signer pour une durée plus courte, mais je lui ai répondu que si je surpassais [la valeur de mon] contrat [avec mes performances], alors voilà. Et on s’occuperait du reste plus tard. Moi, je ne vais pas me prendre la tête pour 10 millions en plus ou 20 millions en moins. Voilà ce que j’ai obtenu, je me montre reconnaissant et je ne le prends pas pour acquis. Puis, ça reste beaucoup d’argent. »

Nouveau patron de Portland, Deni Avdija aura donc mis cinq ans à exploser définitivement en NBA. Neuvième choix de la Draft 2020, il a d’abord connu un passage par Washington qui l’a « endurci » davantage, après déjà pas mal « d’épreuves » en Europe.

Et c’est ensuite dans l’Oregon, où il a débarqué à l’été 2024, que l’ailier s’est peu à peu mué en cet All-Star en puissance qu’il est désormais.

« Quand je suis arrivé, c’était difficile pour moi de trouver mon rôle. J’ai dû me trouver une nouvelle identité » admet-il dans un premier temps. Puis Chauncey Billups, son ancien entraîneur, l’a débloqué dans le jeu pour le forcer à s’appuyer sur ses qualités physiques : « Il m’a suggéré que dès que je captais le rebond, c’était mon moment et je devais juste pousser la balle et attaquer. »

Les gens doivent comprendre qu’il est en train de nous porter »

Surnommé « Turbo », Deni Avdija a ainsi passé la vitesse supérieure : « Quand j’ai commencé à jouer comme ça, ma confiance s’est progressivement construite. Chauncey me disait tout le temps qu’il pensait que je pouvais devenir un grand joueur. Il a vu des choses dans certains aspects de mon jeu que je ne valorisais moi-même pas forcément et c’est quelque chose que j’apprécie. »

S’il s’est révélé aux yeux de tous cette saison (26.2 points, 7.1 rebonds et 6.9 passes), dans une équipe tout juste à l’équilibre (22 victoires – 22 défaites), l’Israélien avait déjà profité de la fin de saison dernière pour amorcer son décollage individuel : 26.8 points, 11.2 rebonds, 5.5 passes et 1.2 interception sur le dernier mois de compétition.

Le jeu s’est davantage ouvert pour Deni Avdija, devenu un parfait mélange de puissance, de rapidité et d’agressivité. Pour le plus grand bonheur de son nouveau coach, Tiago Splitter : « Les gens doivent comprendre qu’il est juste en train de nous porter. Et il le fait en jouant à un poste différent [du sien]. »

Avec les pépins physiques de Damian Lillard, Jrue Holiday et Scoot Henderson, c’est effectivement en tant que meneur de jeu que le joueur de 25 ans a changé de dimension.

Le parfait complément de Damian Lillard ?

D’ailleurs, s’il y en a un qui se délecte des performances de Deni Avdija, c’est bien le grand blessé des Blazers, Damian Lillard. Loin d’être avare en compliments à son sujet.

« Je pense que c’est un joueur à absolument avoir dans cette ligue, actuellement » lance carrément le meneur All-Star. « Il met la pression sur le cercle, provoque des fautes, peut rentrer des 3-points, il est grand, rapide… On voit que la ligue évolue et, si une équipe veut connaître du succès, il lui faut un gars comme lui. Il lui faut un ailier capable de tout faire et, lui, il coche tout. »

Forcément, Damian Lillard ne peut pas non plus s’empêcher de penser à la saison prochaine, une fois rétabli : « En fait, je pense que c’est le type d’ailier parfait pour jouer avec moi. Il est agressif vers le cercle, c’est un bon facilitateur, il génère de l’attention en défense… Donc, avec moi à l’opposé de lui sur le terrain, et avec le fait que ce soit un ailier plutôt qu’un arrière, je pense que c’est un très bon équilibre. »

À l’écouter, Deni Avdija se dit en tout cas prêt à franchir un nouveau cap, afin d’aider Portland à revenir en playoffs au plus vite, après bientôt cinq ans d’absence.

« Je sais qu’il y a encore un palier que je peux atteindre » considère-t-il ainsi. « Je commets encore beaucoup de ces erreurs liées au fait que je découvre toute cette situation. Avant cette saison, je n’avais pas souvent le ballon entre les mains en fin de match. Les équipes ne se concentraient pas autant sur moi et je n’avais pas la liberté de tenter autant de choses. Ça prend un certain temps avant de s’y habituer. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23:17 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24:12 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 26:35 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30:06 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 72 30:01 47.6 36.5 78.0 1.5 5.7 7.3 3.9 2.4 1.0 2.7 0.5 16.9 2025-26 POR 41 35:16 47.0 35.5 80.4 1.0 6.1 7.1 6.9 2.7 0.9 3.9 0.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.