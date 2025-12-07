Même s’il était acquitté dans l’affaire des parties de poker illégales, Chauncey Billups ne devrait pas revenir aux Blazers. C’est ce que rapporte Sean Highkin du Rose Garden Report, et notre confrère s’appuie sur le fait que l’ancien coach de Portland vient déjà de vendre sa propriété à Portland pour plus de quatre millions de dollars. Ce qui laisse supposer qu’il n’envisage pas de revenir sur place, mais aussi qu’il a besoin d’argent pour assurer sa défense.

Depuis l’arrestation de Billups par le FBI et sa mise à pied décidée par ses dirigeants, Tiago Splitter assure l’intérim et le technicien brésilien pourrait prochainement être confirmé dans ses fonctions et se voir débarrassé de cette étiquette de “intérimaire”.

Toujours selon Sean Highkin, la direction attendrait pour cela que la vente de la franchise au groupe de Tom Dundon soit officialisée par la NBA. La date-butoir est fixée au 31 mars 2026 mais cette officialisation pourrait intervenir plus tôt puisque Dundon est sur le point de vendre ses parts dans les Carolina Hurricanes pour justement financer son rachat des Blazers.