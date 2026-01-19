Sept à dix jours d’absence pour Darius Garland

À Cleveland, on s’inquiétait logiquement depuis la nouvelle blessure de Darius Garland. Mercredi dernier, à Philadelphie, il s’était blessé au pied droit, s’écroulant dans le troisième quart-temps avant de rejoindre le banc, puis les vestiaires. Sur une action pourtant anodine, en mettant du poids sur sa jambe pour échapper à un défenseur.

Finalement, les Cavaliers ont annoncé que leur meneur souffrait d’une « simple » entorse du gros orteil (de niveau 1), qui le fera manquer sept à dix jours de compétition. Dans le meilleur des cas…

Une relative bonne nouvelle, quand on sait que les pieds de Darius Garland lui posent problème depuis de longs mois. La saison dernière, il s’était blessé au gros orteil gauche et, après avoir été diminué en playoffs, il avait dû se faire opérer au cours de l’été. Ratant, au passage, le début du nouvel exercice.

Par la suite, le double All-Star avait encore manqué quelques matches en novembre, à cause d’une blessure au niveau de… son gros orteil gauche. Avant de revenir et de réussir à enchaîner, pendant près de deux mois.

Comme Max Strus, Sam Merrill et Chris Livingston, Darius Garland (18 points, 6.9 passes, 2.4 rebonds) rejoint donc l’infirmerie et Cleveland, 6e à l’Est, s’appuiera sur Lonzo Ball, Jaylon Tyson, Craig Porter Jr. et Tyrese Proctor pour compenser son absence.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.