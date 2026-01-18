Ja Morant attendu avec les Grizzlies à Londres

La NBA peut souffler et être rassurée. Comme l’espérait Adam Silver cette semaine, Ja Morant devrait pouvoir retrouver le chemin des parquets, ce dimanche, à l’occasion du deuxième match entre les Grizzlies et le Magic en Europe. De quoi réjouir les diffuseurs.

« Il y a de bonnes chances qu’il joue » a annoncé son coach, Tuomas Iisalo. « Il a participé à l’entraînement dans son intégralité et il n’y a maintenant plus qu’à voir comment son corps réagira au réveil. Bien sûr, il n’y a aucune garantie et il doit d’abord se sentir à l’aise avec les sensations au niveau de son mollet. »

D’ores et déjà listé « probable » pour le deuxième Memphis – Orlando de la semaine, à Londres, Ja Morant avait raté le premier, à Berlin, et son équipe s’était inclinée contre la franchise floridienne.

Le meneur souffrait officiellement d’une contusion au mollet mais, officieusement, son absence pouvait également être liée aux rumeurs de transfert qui existent à son sujet, puisque les Grizzlies sont maintenant prêts à écouter les offres le concernant.

Sans que cela ne perturbe plus que ça le vestiaire : « On est juste concentrés sur le travail que l’on a à accomplir au quotidien » a répondu Tuomas Iisalo. « Quiconque vient ici et observe l’atmosphère qui règne, la concentration et les efforts que l’on fournit, verra que le groupe est génial. On est concentrés sur le prochain match et sur le fait de rendre l’instant présent aussi significatif que possible, en faisant preuve d’une grande concentration et d’un investissement total. C’est finalement la seule chose que l’on peut contrôler. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 18 28:20 40.1 20.8 90.0 0.4 2.8 3.2 7.6 1.9 1.0 3.6 0.2 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.