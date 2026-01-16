Adam Silver espère que Ja Morant pourra jouer à Londres

Parmi les joueurs les plus spectaculaires de la ligue, Ja Morant est bien évidemment un atout majeur lorsque la NBA tente de faire sa promotion à l’international, lors de ses traditionnels « Global Games ».
Malheureusement, le meneur des Grizzlies souffre – officiellement – d’une contusion au mollet droit et il n’a pas pu disputer le premier des deux matches contre le Magic. Finalement perdu par son équipe à Berlin.
Une « déception » pour Adam Silver, puisque cette double confrontation européenne est une vitrine pour la NBA.
« Je sais qu’il est suivi par énormément de fans dans le monde. Et j’aurais aimé qu’il puisse jouer [hier soir] » a ainsi confié le commissioner, en marge de la première manche entre Memphis et Orlando. « Je continue d’avoir espoir pour qu’il soit capable de jouer quand nous serons à Londres, dimanche. Donc oui, je suis déçu qu’il ne soit pas sur le terrain, mais je comprends aussi qu’il est blessé. »
Officieusement, Ja Morant pourrait également manquer ces matches en Europe, puisque son nom est évoqué dans les rumeurs de transfert, depuis que les Grizzlies sont prêts à écouter les offres le concernant.
Aperçu sur le banc à Berlin, le double All-Star a expliqué « se sentir bien » mercredi et son coach, Tuomas Iisalo, a annoncé mardi qu’il existait « une chance » qu’il revienne cette semaine. Mais son équipe prendra-t-elle le risque de le faire jouer, alors qu’une blessure viendrait compromettre un potentiel futur échange ?
|Ja Morant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|MEM
|67
|30:57
|47.7
|33.5
|77.6
|0.8
|3.1
|3.9
|7.3
|1.6
|0.9
|3.3
|0.3
|17.8
|2020-21
|MEM
|63
|32:35
|44.9
|30.3
|72.8
|0.9
|3.1
|4.0
|7.4
|1.4
|0.9
|3.2
|0.2
|19.1
|2021-22
|MEM
|57
|33:08
|49.3
|34.4
|76.1
|1.4
|4.4
|5.7
|6.7
|1.5
|1.2
|3.4
|0.4
|27.4
|2022-23
|MEM
|61
|31:56
|46.6
|30.7
|74.8
|1.0
|4.9
|5.9
|8.1
|1.6
|1.1
|3.4
|0.3
|26.2
|2023-24
|MEM
|9
|35:20
|47.1
|27.5
|81.3
|0.7
|4.9
|5.6
|8.1
|2.1
|0.8
|3.0
|0.6
|25.1
|2024-25
|MEM
|50
|30:23
|45.4
|30.9
|82.4
|0.7
|3.4
|4.1
|7.3
|2.3
|1.2
|3.7
|0.2
|23.2
|2025-26
|MEM
|18
|28:20
|40.1
|20.8
|90.0
|0.4
|2.8
|3.2
|7.6
|1.9
|1.0
|3.6
|0.2
|19.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.