Adam Silver espère que Ja Morant pourra jouer à Londres

Parmi les joueurs les plus spectaculaires de la ligue, Ja Morant est bien évidemment un atout majeur lorsque la NBA tente de faire sa promotion à l’international, lors de ses traditionnels « Global Games ».

Malheureusement, le meneur des Grizzlies souffre – officiellement – d’une contusion au mollet droit et il n’a pas pu disputer le premier des deux matches contre le Magic. Finalement perdu par son équipe à Berlin.

Une « déception » pour Adam Silver, puisque cette double confrontation européenne est une vitrine pour la NBA.

« Je sais qu’il est suivi par énormément de fans dans le monde. Et j’aurais aimé qu’il puisse jouer [hier soir] » a ainsi confié le commissioner, en marge de la première manche entre Memphis et Orlando. « Je continue d’avoir espoir pour qu’il soit capable de jouer quand nous serons à Londres, dimanche. Donc oui, je suis déçu qu’il ne soit pas sur le terrain, mais je comprends aussi qu’il est blessé. »

Officieusement, Ja Morant pourrait également manquer ces matches en Europe, puisque son nom est évoqué dans les rumeurs de transfert, depuis que les Grizzlies sont prêts à écouter les offres le concernant.

Aperçu sur le banc à Berlin, le double All-Star a expliqué « se sentir bien » mercredi et son coach, Tuomas Iisalo, a annoncé mardi qu’il existait « une chance » qu’il revienne cette semaine. Mais son équipe prendra-t-elle le risque de le faire jouer, alors qu’une blessure viendrait compromettre un potentiel futur échange ?

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 18 28:20 40.1 20.8 90.0 0.4 2.8 3.2 7.6 1.9 1.0 3.6 0.2 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.