Attiré par Miami, Ja Morant apprend à vivre avec les rumeurs

On se demandait si les Grizzlies allaient céder à la pression des diffuseurs et faire jouer Ja Morant à Berlin, ce jeudi soir, mais il n’en sera rien : il n’affrontera pas le Magic et manquera donc un sixième match consécutif.

Dans son traditionnel « injury report », Memphis évoque une contusion au mollet droit, mais on suppose aussi que l’absence est aussi liée à toutes les rumeurs entourant le meneur, qui dit pourtant « se sentir bien » physiquement. Exposant, du même coup, son équipe à une amende.

On le sait, les Grizzlies sont, depuis peu, prêts à écouter les offres de transfert à son sujet et Ja Morant n’a, ainsi, jamais semblé aussi proche de quitter le Tennessee. Si possible contre des choix de Draft et des jeunes joueurs, malgré sa valeur marchande au plus bas.

À ce propos, le ROY 2020 et MIP 2022 a expliqué ce mercredi, lors d’une brève conférence de presse, qu’il allait devoir « vivre avec » toutes ces rumeurs, d’ici la « trade deadline » du 5 février. Ou d’ici un éventuel échange.

Il vient d’acheter une maison à Miami…

À noter que Ja Morant, annoncé sur les tablettes des Timberwolves, des Kings et des Bucks, ferait actuellement du Heat sa destination privilégiée. C’est Yahoo! Sports qui le rapporte, ajoutant que des discussions avec ses représentants auront lieu lors du voyage en Europe.

Le meneur, qui serait même « profondément déçu » par la décision des dirigeants de Memphis de le rendre transférable, aurait carrément acheté une maison à Miami en décembre, indique le Commercial-Appeal.

Quand on sait que le Heat a su relancer pas mal de joueurs par le passé et que le coach de la franchise, Erik Spoelstra, est devenu sélectionneur de Team USA (Ja Morant ayant pour objectif de jouer les Jeux olympique 2028…), on se dit que l’environnement floridien fait sens sur le papier.

Même si les Grizzlies n’auront, eux, aucun intérêt à répondre aux envies de leur All-Star, sous contrat garanti jusqu’en 2028. Et éligible à une prolongation de 178 millions de dollars sur trois ans, dès l’été prochain.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 18 28:20 40.1 20.8 90.0 0.4 2.8 3.2 7.6 1.9 1.0 3.6 0.2 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.