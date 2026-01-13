Ja Morant de retour en Europe pour les caméras ?

Cela fait dix jours que Ja Morant est bloqué à l’infirmerie, à cause d’une blessure au mollet, et il vient d’arriver à Berlin, dans le cadre du match entre Memphis et Orlando jeudi soir. Entre temps, on a appris que les Grizzlies étaient prêts à écouter les offres le concernant, donc sont prêts à le transférer.
Alors, faut-il imaginer le meneur rester au frigo à attendre son départ ? Pas forcément puisque Tuomas Iisalo a annoncé qu’il existait « une chance » qu’il joue à Berlin, ou à Londres dimanche, toujours contre Orlando. « J’étais avec lui et il n’est pas parti. On peut parler de plein de choses mais il est là », a expliqué Jaren Jackson Jr.
Sauf que son retour à la compétition serait surtout la conséquence des « Global Games », les matches NBA joués en Europe. Ils seront diffusés sur Prime Video, à la télévision nationale aux États-Unis, ce qui oblige les stars à jouer, sauf si elles sont bel et bien blessées évidemment.
Ne pas le faire jouer, pour ne pas mettre en danger un éventuel transfert d’ici le 5 février et la date limite des transfert, alors qu’il serait apte, ce serait donc se mettre en situation de prendre une amende…
« On ne va pas commenter ce qui est dit sur Internet », écarte le coach des Grizzlies. « Il progresse pendant les entraînements. Il est capable de faire une grande partie des entraînements, donc ça avance bien. »
|Ja Morant
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|MEM
|67
|30:57
|47.7
|33.5
|77.6
|0.8
|3.1
|3.9
|7.3
|1.6
|0.9
|3.3
|0.3
|17.8
|2020-21
|MEM
|63
|32:35
|44.9
|30.3
|72.8
|0.9
|3.1
|4.0
|7.4
|1.4
|0.9
|3.2
|0.2
|19.1
|2021-22
|MEM
|57
|33:08
|49.3
|34.4
|76.1
|1.4
|4.4
|5.7
|6.7
|1.5
|1.2
|3.4
|0.4
|27.4
|2022-23
|MEM
|61
|31:56
|46.6
|30.7
|74.8
|1.0
|4.9
|5.9
|8.1
|1.6
|1.1
|3.4
|0.3
|26.2
|2023-24
|MEM
|9
|35:20
|47.1
|27.5
|81.3
|0.7
|4.9
|5.6
|8.1
|2.1
|0.8
|3.0
|0.6
|25.1
|2024-25
|MEM
|50
|30:23
|45.4
|30.9
|82.4
|0.7
|3.4
|4.1
|7.3
|2.3
|1.2
|3.7
|0.2
|23.2
|2025-26
|MEM
|18
|28:20
|40.1
|20.8
|90.0
|0.4
|2.8
|3.2
|7.6
|1.9
|1.0
|3.6
|0.2
|19.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.