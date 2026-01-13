Ja Morant de retour en Europe pour les caméras ?

Cela fait dix jours que Ja Morant est bloqué à l’infirmerie, à cause d’une blessure au mollet, et il vient d’arriver à Berlin, dans le cadre du match entre Memphis et Orlando jeudi soir. Entre temps, on a appris que les Grizzlies étaient prêts à écouter les offres le concernant, donc sont prêts à le transférer.

Alors, faut-il imaginer le meneur rester au frigo à attendre son départ ? Pas forcément puisque Tuomas Iisalo a annoncé qu’il existait « une chance » qu’il joue à Berlin, ou à Londres dimanche, toujours contre Orlando. « J’étais avec lui et il n’est pas parti. On peut parler de plein de choses mais il est là », a expliqué Jaren Jackson Jr.

Sauf que son retour à la compétition serait surtout la conséquence des « Global Games », les matches NBA joués en Europe. Ils seront diffusés sur Prime Video, à la télévision nationale aux États-Unis, ce qui oblige les stars à jouer, sauf si elles sont bel et bien blessées évidemment.

Ne pas le faire jouer, pour ne pas mettre en danger un éventuel transfert d’ici le 5 février et la date limite des transfert, alors qu’il serait apte, ce serait donc se mettre en situation de prendre une amende…

« On ne va pas commenter ce qui est dit sur Internet », écarte le coach des Grizzlies. « Il progresse pendant les entraînements. Il est capable de faire une grande partie des entraînements, donc ça avance bien. »

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 18 28:20 40.1 20.8 90.0 0.4 2.8 3.2 7.6 1.9 1.0 3.6 0.2 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.