Les Timberwolves déjà prêts à se séparer de Rob Dillingham ?

On le sait, les Timberwolves chercheront à se renforcer à la mène dans les semaines à venir, après avoir été reliés à Ja Morant ou Coby White. Il faut dire que Mike Conley est vieillissant et que Bones Hyland a ses limites, tandis que Rob Dillingham peine toujours à exprimer son talent.

Rob Dillingham, justement, est susceptible de faire ses valises d’ici la « trade deadline » du 5 février. Marc Stein rapporte, ainsi, que le 8e choix de la Draft n’est pas à l’abri d’un transfert, alors que Minnesota en attendait beaucoup plus de sa part. Pour « créer du jeu » et « changer le rythme », notamment.

La saison dernière, le meneur de tout juste 21 ans cumulait 4.5 points et 2 passes de moyenne (à 44% au shoot, dont 34% à 3-points) sur un faible de temps de jeu. Une « expérience formatrice » à ses yeux.

Sauf que cette saison, malgré un été passé à travailler sur « le playmaking dans l’ensemble », ses stats ont chuté, alors que ses minutes ont stagné : 3.7 points et 1.9 passe de moyenne (à 34% au shoot, dont 35% à 3-points).

Logiquement insuffisant pour un joueur drafté dans le Top 10 et qui s’inscrivait, initialement, dans la longue tradition de ces « combo guards » sorti de Kentucky.

En cruel manque de confiance, même si les Timberwolves l’ont prolongé en octobre, Rob Dillingham pourrait éventuellement se relancer dans un environnement plus adapté… ou qui lui offrira plus d’opportunités.

Rob Dillingham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 49 10:32 44.1 33.8 53.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.4 1.1 0.0 4.5 2025-26 MIN 30 10:02 34.1 34.5 77.8 0.2 1.0 1.2 1.9 1.1 0.6 1.0 0.1 3.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.