Rob Dillingham davantage attendu à la création pour les Wolves

Si Joan Beringer devait remercier un coéquipier pour sa belle sortie, ce serait Rob Dillingham. Face aux Nuggets, le meneur remplaçant des Wolves a trouvé à plusieurs reprises le Français. Que ce soit sur demi-terrain après le « pick-and-roll », ou en transition après une bonne course en « trailer » du rookie, parfaitement servi sur une passe à terre.

En 23 minutes, le 8e choix de la Draft 2024 s'est contenté de 7 points (3/10 aux tirs), mais a surtout délivré 9 passes (pour 4 pertes de balle). Chris Finch voit d'un très bon œil cette production qui penche vers la création.

« Ce qu’on attend de lui avant tout, c’est sa capacité à créer du jeu. Le ‘scoring' viendra ensuite. On a besoin d’un meneur capable de changer le rythme, donc s’il se concentre là-dessus et qu’il perfectionne ce qu’il sait déjà bien faire, alors tout devrait bien se passer », analyse le coach, qui n'offrait que 10 minutes de moyenne l'an dernier à son rookie.

Passée « l'expérience formatrice » de son année rookie, Rob Dillingham a passé une partie de son été à travailler sa création justement, aux côtés du titulaire du poste, Mike Conley. Un travail centré sur « le playmaking dans l’ensemble, apprendre comment mon jeu s’intègre à l’équipe et comment il m’aide là-dessus. Mais aussi, plus précisément, l’équilibre sur les tirs, la façon dont je les prends », détaille le joueur de 20 ans.

Sa confiance en berne

La saison passée, avec ce faible temps de jeu, il signait 4.5 points de moyenne (44% aux tirs dont 34% de loin) et 2 passes décisives. Un changement de statut important pour ce joueur explosif, qui s'inscrivait dans la longue tradition des « combo guards » draftés après leur passage par Kentucky (Devin Booker, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, De'Aaron Fox, Tyrese Maxey, Tyler Herro ou encore Immanuel Quickley).

« Il faut jouer de la bonne manière et trouver la meilleure façon de s’intégrer, là où tous les joueurs trouvent leur place. Au début, c’était un peu difficile parce que je n’avais jamais joué avec autant de bons joueurs. J’ai toujours été l’un des meilleurs. Mais je sens maintenant que les entraînements et le tout le reste m'ont vraiment beaucoup aidé », juge-t-il.

Sans cacher que sa confiance en lui « en a pris un coup » à l'époque. « Mais aujourd'hui, je me dis que je ne vais pas tout changer, ou pas complètement, ni qui je suis, ni ma manière d’aborder le jeu, ni ma confiance. Je vais simplement m’adapter à ce dont l’équipe a besoin, tout en restant sûr de moi », affiche celui qui doit également composer avec la concurrence de Bones Hyland pour s'installer clairement comme première option derrière Mike Conley.

Rob Dillingham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 49 11 44.1 33.8 53.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.4 1.1 0.0 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.