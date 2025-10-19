Les Wolves sécurisent le duo Dillingham – Shannon Jr. jusqu’en 2027

Tradition oblige avant la reprise de chaque saison NBA, les différentes franchises peuvent activer ou non les options dont elles disposent sur les contrats rookies de leurs joueurs. À l’instar des Spurs avec Victor Wembanyama et Stephon Castle, les Wolves conservent également le duo Rob Dillingham – Terrence Shannon Jr. jusqu’au terme de la saison 2026-27 comme l'a annoncé la franchise du Minnesota dans un communiqué de presse.

Rob Dillingham touchera donc 6.9 millions de dollars lors de la 3e saison de son contrat rookie. Après une première année où il n’a joué que 49 matchs pour 4.5 points et 2 passes de moyenne en 11 minutes de jeu, le rôle du jeune meneur pourrait être plus important cette saison. L’ancien élément de Kentucky a profité de son été pour travailler avec Mike Conley sur sa capacité à créer du jeu, mais aussi sur ses choix de tir.

Deux joueurs attendus

Du côté de Terrence Shannon Jr., il touchera 2.8 millions de dollars lors de la saison 2026-27. Le natif de Chicago a connu une première année en NBA compliquée où il n’a pu prendre part qu’à 32 matchs pour 11 minutes de jeu. En playoffs, il avait pu se montrer davantage avec un match à 13 points en 15 minutes face à OKC en finale de conférence.

Chris Finch a commencé à lui offrir plus de temps de jeu durant la présaison où il s’est illustré derrière l’arc avec un impressionnant 64% de réussite à 3-points. L’arrière est donc logiquement davantage attendu cette saison, notamment pour combler le départ de Nickeil Alexander-Walker, parti en direction d’Atlanta.

Pour ces deux joueurs, la saison à venir sera donc très importante puisqu’ils seront déjà éligibles à une prolongation de contrat dès l’été prochain.