Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →
Voir les stats sur Proballers

Les Wolves sécurisent le duo Dillingham – Shannon Jr. jusqu’en 2027

Publié le 19/10/2025 à 14:11 Twitter Facebook

NBA – Les Wolves ont décidé d’activer leurs options sur les contrats rookie de Terrence Shannon Jr et Rob Dillingham. Les deux joueurs devraient rester dans le Minnesota jusqu’au terme de la saison 2026-27.

shannon jr

Tradition oblige avant la reprise de chaque saison NBA, les différentes franchises peuvent activer ou non les options dont elles disposent sur les contrats rookies de leurs joueurs. À l’instar des Spurs avec Victor Wembanyama et Stephon Castle, les Wolves conservent également le duo Rob Dillingham – Terrence Shannon Jr. jusqu’au terme de la saison 2026-27 comme l'a annoncé la franchise du Minnesota dans un communiqué de presse.

Rob Dillingham touchera donc 6.9 millions de dollars lors de la 3e saison de son contrat rookie. Après une première année où il n’a joué que 49 matchs pour 4.5 points et 2 passes de moyenne en 11 minutes de jeu, le rôle du jeune meneur pourrait être plus important cette saison. L’ancien élément de Kentucky a profité de son été pour travailler avec Mike Conley sur sa capacité à créer du jeu, mais aussi sur ses choix de tir.

Deux joueurs attendus

Du côté de Terrence Shannon Jr., il touchera 2.8 millions de dollars lors de la saison 2026-27. Le natif de Chicago a connu une première année en NBA compliquée où il n’a pu prendre part qu’à 32 matchs pour 11 minutes de jeu. En playoffs, il avait pu se montrer davantage avec un match à 13 points en 15 minutes face à OKC en finale de conférence.

Chris Finch a commencé à lui offrir plus de temps de jeu durant la présaison où il s’est illustré derrière l’arc avec un impressionnant 64% de réussite à 3-points. L’arrière est donc logiquement davantage attendu cette saison, notamment pour combler le départ de Nickeil Alexander-Walker, parti en direction d’Atlanta.

Pour ces deux joueurs, la saison à venir sera donc très importante puisqu’ils seront déjà éligibles à une prolongation de contrat dès l’été prochain.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Anthony Edwards 79 36.3 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 3.2 1.2 0.6 1.9 27.6
Julius Randle 69 32.3 48.5 34.4 80.6 2.1 5.0 7.1 4.7 2.8 0.7 0.2 2.5 18.7
Naz Reid 80 27.5 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 1.4 0.7 0.9 2.4 14.2
Jaden Mcdaniels 82 31.9 47.7 33.0 81.3 1.6 4.2 5.7 2.0 1.2 1.3 0.9 2.7 12.2
Rudy Gobert 72 33.2 66.9 0.0 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 1.2 0.8 1.4 2.5 12.0
Donte Divincenzo 62 25.9 42.2 39.7 77.8 0.5 3.2 3.7 3.6 1.6 1.2 0.3 1.8 11.7
Nickeil Alexander-walker 82 25.3 43.8 38.1 78.0 0.7 2.6 3.2 2.7 1.2 0.6 0.4 1.7 9.4
Mike Conley 71 24.7 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.1 1.1 0.2 1.6 8.2
Rob Dillingham 49 10.5 44.1 33.8 53.3 0.2 0.8 1.0 2.0 1.1 0.4 0.0 0.8 4.5
Terrence Shannon, Jr. 32 10.6 48.2 35.5 81.0 0.3 1.2 1.5 1.0 0.5 0.2 0.2 0.8 4.3
Jaylen Clark 40 13.1 46.7 43.1 78.4 0.7 0.7 1.3 0.7 0.2 0.9 0.1 1.5 4.1
Luka Garza 39 5.6 49.5 27.8 68.6 0.8 0.6 1.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.7 3.5
Josh Minott 46 6.0 48.9 32.6 89.5 0.3 0.8 1.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.7 2.6
Leonard Miller 13 2.4 40.0 0.0 100.0 0.2 0.6 0.8 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 1.5
Bones Hyland 4 4.2 66.7 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.8 1.3
Joe Ingles 19 6.0 26.1 20.0 0.0 0.1 0.5 0.6 1.2 0.5 0.1 0.0 0.6 0.8
P.j. Dozier 9 3.9 66.7 66.7 16.7 0.1 0.4 0.6 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.8
Daishen Nix 3 4.4 0.0 0.0 50.0 0.0 1.3 1.3 1.0 1.3 0.0 0.0 0.3 0.3
Tristen Newton 3 2.7 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 1.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.7 0.0
Jesse Edwards 2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes