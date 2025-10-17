Pariez en ligne avec Unibet
Les Spurs verrouillent Victor Wembanyama et Stephon Castle jusqu’en 2027

Publié le 17/10/2025 à 12:30

Comme chaque automne, les franchises doivent se positionner sur les options des contrats rookies. Sans surprise, San Antonio a confirmé sa confiance en Stephon Castle et Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama et Stephon CastleAvant la reprise, les franchises doivent activer (ou pas) les options dont elles disposent sur les contrats rookies de leurs joueurs. Et sans aucune surprise, les Spurs ont verrouillé leurs deux « ROY ».

San Antonio a ainsi validé la troisième année de contrat (10 millions de dollars) de Stephon Castle, Rookie de l'année en titre, pour la saison 2026/27. L'an prochain, le club aura la possibilité d'activer la quatrième année de contrat (12.7 millions) de son meneur/arrière, afin d'avoir la main sur son avenir jusqu'en 2028.

Rookie de l'année l'année précédente, Victor Wembanyama a également vu les Spurs valider sa quatrième année de contrat, pour la saison 2026/27, pour 16.9 millions de dollars.

L'été prochain, « Wemby » sera éligible à une énorme prolongation de contrat : 271 millions de dollars sur cinq ans. Et cette somme pourrait grimper jusqu’à 326 millions de dollars s’il décroche un titre de MVP, de Défenseur de l’année, ou une sélection dans une All-NBA Team lors de la saison 2026/27 !

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Dimitri Kucharczyk
