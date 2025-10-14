Terrence Shannon Jr. prêt à sortir les crocs

Durant l’été, les Wolves ont perdu Nickeil Alexander-Walker, parti aux Hawks et le « front office » n’a pas récruté pour combler cette perte, la direction comptant sur l’effectif déjà en place pour compenser ce départ.

Parmi les options, il y a Terrence Shannon Jr. qui s’apprête à entamer sa deuxième campagne en NBA après une année rookie où il a pu se montrer en finale de conférence, face au Thunder, avec une sortie à 15 points en 13 minutes lors du Game 4. Désormais, il se sent prêt à prendre plus de place dans la rotation de Chris Finch.

« Je me sens meilleur d’une manière générale » affirme le joueur de 25 ans. « Lors de votre première saison en NBA, vous essayez de vous adapter à la vitesse du jeu, de comprendre les habitudes de chacun et comment fonctionne la défense. »

Des progrès remarqués par son entraîneur Chris Finch, qui lui offre davantage de minutes durant la présaison. Un temps de jeu que Terrence Shannon Jr. a su rentabiliser avec 11.5 points de moyenne en 22 minutes à 50% au tir et un impressionnant 64% de loin. Si l’arrière veut remplacer Nickeil Alexander-Walker, il sait qu’il va devoir bien défendre et mettre ses tirs derrière l’arc.

Anthony Edwards pour se tester

« Je pense que c’est important qu’il connaisse son rôle. C’est la première étape dans le développement d’un joueur pour qu’il soit lui-même sur le terrain » confiait Chris Finch au début du mois. « C’est un élément important pour comprendre comment vous pourrez réussir dans cette Ligue. C’est ce que j’aime chez lui, il sait qui il est. »

Durant son été, Terrence Shannon Jr. a particulièrement mis l’accent sur sa défense. Pour gagner en confiance, il n’a cessé de multiplier les affrontements en un-contre-un face à Anthony Edwards : « Quand vous affrontez beaucoup Anthony Edwards, cela vous prépare à défier quasiment tout le monde. C’est un excellent scoreur. Il sait comment bouger avec et sans le ballon. C’était une priorité pour moi cet été. »

Terrence Shannon, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 32 11 48.2 35.5 81.0 0.3 1.2 1.5 1.0 0.8 0.2 0.5 0.2 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.