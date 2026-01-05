Des Cavaliers toujours aussi illisibles

Il n’est décidément pas facile de suivre et d’analyser les résultats des Cavaliers cette saison. Le visage de l’équipe de Cleveland n’est pas toujours le même, étant néanmoins souvent moyen, voire médiocre. Ce fut le cas contre les Nuggets, pourtant, la victoire fut au rendez-vous. Face aux Pistons, c’était mieux, mais avec une défaite au bout…

Pourtant, les Pistons étaient privés de Jalen Duren et Tobias Harris et vivaient une première zone de turbulences.

« C’est dur de gagner quand on perd le match des possessions », explique Kenny Atkinson alors que ses adversaires ont pris 15 tirs de plus. « Leur impact physique nous a fait mal. Ils mettent les mains partout, ils défendent très bien. Ils sont très physiques sur le pick-and-roll. Cela rend les choses compliquées offensivement. Il faut donner du crédit à leur défense. Ils sont les premiers ou pas loin cette saison. On n’a pas réussi à faire grand-chose. »

« Notre bilan dit notre niveau »

C’est Donovan Mitchell, avec ses 23 points en seconde période (30 au total), qui va donner de l’espoir à une équipe de Cleveland dominée depuis un deuxième quart-temps totalement raté.

« On s’est battu à la fin, mais on n’y était pas durant toute la partie. Ils ont eu l’avantage durant une bonne partie de la rencontre. Ils ont été meilleurs », insiste le coach. « On ne peut pas se relâcher », prévient l’arrière All-Star. « On a bien commencé et on a rattrapé notre retard. On va toujours se battre. On aurait dû gagner ce match et on ne l’a pas fait. C’est de notre faute. »

Si on suit les propos de l’ancien du Jazz, on peut dire que les Cavaliers récupèrent un peu la monnaie de leur pièce après avoir « volé » le succès aux Nuggets vendredi dernier. Même s’il n’est pas étonnant de voir les leaders de la conférence Est dominer une formation très irrégulière, huitième de la conférence Est avec un bilan de 20-17.

« C’est vraiment une bonne équipe et on a le sentiment d’être une bonne équipe. On a frappé, ils ont répondu. C’était une bataille. Comme ce ne fut pas suffisant pour gagner, on regarde le deuxième quart-temps et les erreurs qu’on a faites. Et, à ce niveau, contre de très bonnes équipes, les petites erreurs se paient cher et on en a sans doute commis trop », livre Sam Merrill. « On ne joue peut-être pas au niveau des Pistons en ce moment – notre bilan dit notre niveau – mais on commence à montrer ce dont on est capable. Il y a des hauts et des bas dans une saison et parfois, les bas durent un peu plus longtemps qu’on ne le voudrait, mais je suis confiant quant à notre avenir. »