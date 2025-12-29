Jrue Holiday a bien digéré son départ de Boston

Il y a six mois, les Celtics décidaient de sacrifier Jrue Holiday en l’envoyant à Portland (en échange d’Anfernee Simons). Une issue à laquelle il se préparait en quelque sorte, grâce à l’honnêteté de Brad Stevens.

« Brad m’a fait comprendre qu’un transfert était possible et je lui en suis reconnaissant. Il m’a même dit que ça pourrait ne pas arriver et qu’il n’en savait rien. Mais c’est juste Brad finalement, et je le respecte pour le fait d’avoir ce genre de discussions délicates et d’être capable de dire quelque chose du genre. Je suis vraiment content qu’il ait pu m’avertir de manière loyale » raconte le meneur pour The Athletic, à propos de son ancien dirigeant.

Financièrement, la situation n’était plus tenable à Boston et Jrue Holiday le savait bien : « On connaît un peu le basket, on sait comme ça fonctionne au niveau de l’argent et tout le monde ne pouvait pas rester. On savait qu’il y aurait du changement, mais on ne savait pas quoi exactement. Je ne pense pas avoir spéculé ou anticipé la chose, mais quand on regarde ça sous l’angle du business, on se doutait qu’il y aurait du changement. »

Champion avec les Celtics en 2024, le meneur n’a ainsi pas pu être retenu par la franchise du Massachusetts. Celle-ci a aussi laissé filer Kristaps Porzingis, Al Horford et Luke Kornet, pour des questions d’économies, au cœur de cette saison a priori sans grandes ambitions après la grave blessure de Jayson Tatum.

Un nouveau défi qui lui correspond

« Pas vraiment surpris » par ce genre de choses à ce stade de sa carrière, Jrue Holiday s’est rapidement tourné vers sa « nouvelle opportunité » chez les Blazers. Des Blazers qui, en 2023, l’avaient déjà récupéré en provenance des Bucks, avant de l’envoyer dans la foulée à Boston pour lui permettre de rejoindre un prétendant au titre.

« Le fait qu’ils reviennent vers moi, ça veut dire qu’ils me voulaient vraiment et j’ai adoré ça » livre ainsi le joueur de 35 ans. « C’était excitant de vivre quelque chose de nouveau. Surtout à mon grand âge, pouvoir débarquer dans une situation où je peux transmettre un peu plus et être un exemple. »

Pour l’heure, les débuts de Jrue Holiday à Portland ne sont pas forcément idéaux, car il est absent depuis un mois et demi à cause de son mollet. Au moins, il en avait profité avant ça pour faire remonter ses statistiques individuelles (16.7 points, 8.3 passes, 5.3 rebonds et 1.6 interception), après ses deux années plus discrètes chez les Celtics.

« On doit toujours sacrifier quelque chose. Et je pense que c’est la volonté de le faire qui rend tout le monde un peu meilleur ensuite. Peut-être que le fait de montrer l’exemple pousse les autres à se sacrifier aussi un peu. Mais je pense avoir toujours été ce genre de joueur et le fait de retrouver un rôle plus important, central, c’est plutôt agréable » conclut celui qui apprécie, aussi, de s’être rapproché de sa famille.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHI 73 24:12 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHI 82 35:23 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHI 65 33:47 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHI 78 37:31 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NO 34 33:37 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NO 40 32:35 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NO 65 28:10 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NO 67 33:13 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NO 81 36:08 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NO 67 35:51 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NO 61 34:42 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32:19 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 32:56 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 32:35 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 32:48 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 30:35 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1 2025-26 POR 12 33:25 44.6 36.5 84.0 1.3 3.9 5.3 8.3 2.0 1.6 2.9 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.