À Portland, Jrue Holiday savoure de se rapprocher de sa famille

« Personne ne m'a demandé mon avis sur le transfert. » Il est vrai que le retour de Damian Lillard à Portland a davantage animé les conversations que l'arrivée de Jrue Holiday, échangé contre Anfernee Simons.

Ce dernier va changer de dimension en arrivant à Boston, mais le vétéran aussi, qui quitte une franchise championne en 2024 pour une équipe en développement.

« Tout le monde pensait que j'étais mécontent ou malheureux. Mais quand j'ai reçu l'appel de Brad Stevens, j'étais très enthousiaste », raconte le meneur de jeu à Andscape. « Rejoindre une équipe avec des joueurs comme ça, des personnalités comme ça, ce n'est pas rien. Que l'équipe soit jeune ou expérimentée, être dans une formation qui a de la personnalité, c'est toujours une bonne chose. »

Los Angeles n'est pas loin

Comme Damian Lillard est blessé et même s'il y a du talent, avec Deni Avdija ou Scoot Henderson, Jrue Holiday aura sans doute plus de poids offensivement qu'à Boston. « Je m'attends à avoir un rôle un peu plus important en attaque, à porter un peu plus le ballon. Je vais peut-être davantage faire partie de l'attaque », glisse-t-il.

Ce qui est aussi précieux pour le double champion olympique, c'est de se rapprocher de Los Angeles, sa ville natale. Depuis 2020 et son arrivée à Milwaukee, il est resté à l'Est, alors que sa famille réside en Californie durant l'intersaison, ses parents aussi. Ainsi, depuis qu'il est à Portland, sa femme et ses enfants ont pu venir le voir.

« J'aime être plus proche de chez moi, de ma famille. J'ai déjà beaucoup vu ma famille, qui est venue de Los Angeles, et ça fait du bien », confirme d'ailleurs Jrue Holiday. « On peut toujours faire de n'importe quelle ville sa maison mais, moi, j'ai toujours été de Los Angeles. Une grande partie de ma famille y est, donc ça rend les voyages plus faciles. C'est bien pour moi et ma famille. »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 ☆ PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 ☆ MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 31 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.