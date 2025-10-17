À Portland, Jrue Holiday savoure de se rapprocher de sa famille

« Personne ne m'a demandé mon avis sur le transfert. » Il est vrai que le retour de Damian Lillard à Portland a davantage animé les conversations que l'arrivée de Jrue Holiday, échangé contre Anfernee Simons.
Ce dernier va changer de dimension en arrivant à Boston, mais le vétéran aussi, qui quitte une franchise championne en 2024 pour une équipe en développement.
« Tout le monde pensait que j'étais mécontent ou malheureux. Mais quand j'ai reçu l'appel de Brad Stevens, j'étais très enthousiaste », raconte le meneur de jeu à Andscape. « Rejoindre une équipe avec des joueurs comme ça, des personnalités comme ça, ce n'est pas rien. Que l'équipe soit jeune ou expérimentée, être dans une formation qui a de la personnalité, c'est toujours une bonne chose. »
Los Angeles n'est pas loin
Comme Damian Lillard est blessé et même s'il y a du talent, avec Deni Avdija ou Scoot Henderson, Jrue Holiday aura sans doute plus de poids offensivement qu'à Boston. « Je m'attends à avoir un rôle un peu plus important en attaque, à porter un peu plus le ballon. Je vais peut-être davantage faire partie de l'attaque », glisse-t-il.
Ce qui est aussi précieux pour le double champion olympique, c'est de se rapprocher de Los Angeles, sa ville natale. Depuis 2020 et son arrivée à Milwaukee, il est resté à l'Est, alors que sa famille réside en Californie durant l'intersaison, ses parents aussi. Ainsi, depuis qu'il est à Portland, sa femme et ses enfants ont pu venir le voir.
« J'aime être plus proche de chez moi, de ma famille. J'ai déjà beaucoup vu ma famille, qui est venue de Los Angeles, et ça fait du bien », confirme d'ailleurs Jrue Holiday. « On peut toujours faire de n'importe quelle ville sa maison mais, moi, j'ai toujours été de Los Angeles. Une grande partie de ma famille y est, donc ça rend les voyages plus faciles. C'est bien pour moi et ma famille. »
|Jrue Holiday
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|PHL
|73
|24
|44.2
|39.0
|75.6
|0.8
|1.8
|2.6
|3.8
|2.1
|1.1
|2.1
|0.2
|8.0
|2010-11
|PHL
|82
|35
|44.6
|36.5
|82.3
|0.8
|3.2
|4.0
|6.5
|2.5
|1.5
|2.7
|0.4
|14.0
|2011-12
|PHL
|65
|34
|43.2
|38.0
|78.3
|0.9
|2.4
|3.3
|4.5
|2.1
|1.6
|2.1
|0.3
|13.5
|2012-13 ☆
|PHL
|78
|38
|43.1
|36.8
|75.2
|1.1
|3.1
|4.2
|8.0
|2.2
|1.6
|3.7
|0.4
|17.7
|2013-14
|NOP
|34
|34
|44.7
|39.0
|81.0
|0.8
|3.4
|4.2
|7.9
|2.7
|1.6
|3.1
|0.4
|14.3
|2014-15
|NOP
|40
|33
|44.6
|37.8
|85.5
|0.8
|2.6
|3.4
|6.8
|2.8
|1.6
|2.3
|0.6
|14.8
|2015-16
|NOP
|65
|28
|43.9
|33.6
|84.3
|0.4
|2.6
|3.0
|6.0
|2.3
|1.4
|2.6
|0.3
|16.8
|2016-17
|NOP
|67
|33
|45.4
|35.6
|70.8
|0.7
|3.3
|3.9
|7.3
|2.0
|1.5
|2.9
|0.7
|15.4
|2017-18
|NOP
|81
|36
|49.4
|33.7
|78.6
|0.8
|3.7
|4.5
|6.0
|2.5
|1.5
|2.6
|0.8
|19.0
|2018-19
|NOP
|67
|36
|47.2
|32.5
|76.8
|1.1
|3.9
|5.0
|7.7
|2.2
|1.6
|3.1
|0.8
|21.2
|2019-20
|NOP
|61
|35
|45.5
|35.3
|70.9
|1.3
|3.5
|4.8
|6.7
|2.4
|1.6
|3.0
|0.8
|19.1
|2020-21
|MIL
|59
|32
|50.3
|39.2
|78.7
|1.2
|3.3
|4.5
|6.1
|1.7
|1.6
|2.2
|0.6
|17.7
|2021-22
|MIL
|67
|33
|50.1
|41.1
|76.1
|1.0
|3.5
|4.5
|6.8
|2.0
|1.6
|2.7
|0.4
|18.3
|2022-23 ☆
|MIL
|67
|33
|47.9
|38.4
|85.9
|1.2
|3.9
|5.1
|7.4
|1.7
|1.2
|2.9
|0.4
|19.3
|2023-24
|BOS
|69
|33
|48.0
|42.9
|83.3
|1.2
|4.2
|5.4
|4.8
|1.6
|0.9
|1.8
|0.8
|12.5
|2024-25
|BOS
|62
|31
|44.3
|35.3
|90.9
|1.2
|3.0
|4.3
|3.9
|1.6
|1.1
|1.2
|0.4
|11.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.