Anfernee Simons n’a pas peur d’être bousculé

Au fil des années, à mesure qu’Anfernee Simons gagnait en statistiques et en importance dans le jeu des Blazers, il perdait paradoxalement en enjeu collectif. Depuis 2021, il n’a ainsi plus disputé la moindre série de playoffs… et c’est pourtant durant cette période qu’il a signé ses meilleures saisons.

Son arrivée à Boston cet été doit donc servir de rampe de lancement pour retrouver des ambitions collectives. Mais aussi franchir un cap individuellement, car avec l'absence de Jayson Tatum, il aura des opportunités offensivement. Même si c'est bien en défense qu'il est attendu par son coach, qui n'a pas hésité à lui crier dessus à l'entraînement.

L’arrière, lui, reste impassible. Et pour cause : il a grandi avec un père particulièrement exigeant. Charles Simons, son premier coach, admet d'ailleurs aujourd’hui avoir parfois dépassé les bornes.

« Pour un gamin, c'était sans doute déraisonnable mais j'avais l'impression de devoir le coacher durement pour qu'il puisse traverser des environnements et des cultures compliqués », confesse-t-il désormais.

Se défaire des « mauvaises habitudes » de Portland

« Très jeune, à six ans, il était déjà sur mon dos », se souvient Anfernee Simons. « Mon père m'a appris à être coaché, même si ce n'était pas forcément intentionnel. Il était si dur envers moi, voulait le meilleur de ma part. Donc j'ai été capable d'accepter le coaching des autres puisqu'on prend à cœur ce que notre père nous dit. J'ai compris ce qu'il disait et pas comment il le disait. La transition a été facile quand j'ai eu d'autres coachs. »

Les réprimandes de Joe Mazzulla ne le déstabilisent donc pas. « Je sais que Joe veut le meilleur pour moi. C'est facile d'accepter les critiques, de corriger les choses et de tourner la page », affirme l'ancien joueur de Portland. « Je sais que je vais être poussé comme jamais. »

C'est même cette exigence nouvelle, qu'il n'avait plus vraiment à Portland, qui doit lui permettre de progresser en défense, et plus globalement de devenir un meilleur joueur.

« Tout part de l’attention aux détails, du fait d’être présent sur chaque possession. C'est là que tout commence. Quand on est la première option offensive, on peut laisser filer quelques actions. On vous l’excuse parce qu'on veut vous laisser de l’énergie pour la fin de match. Mais ça crée de mauvaises habitudes » admet-il désormais. « Ici, je vais devoir me concentrer sur les deux côtés du terrain, à chaque instant. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 33 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.