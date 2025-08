Jrue Holiday n’entend pas changer à Portland

Des trois recrues estivales de Portland – Damian Lillard, Yang Hansen, Jrue Holiday – c'est peut-être le dernier cité qui a le moins fait parler, alors qu'il est sûrement celui qui sera le plus utile, dans un premier temps, aux Blazers. Car, on le sait, « Dame » est en rééducation et le Chinois reste un rookie, prometteur certes, mais qui va devoir faire ses armes.

Avec ses 35 ans, ses 1 037 matches de saison régulière, ses 97 de playoffs et ses deux bagues de champion (2021 et 2024), le meneur de jeu aura de l'expérience à revendre pour les jeunes de Portland. Même s'il ne se voit pas vraiment comme un simple vétéran.

« Plus jeune, en arrivant dans la ligue, j'avais des vétérans mais j'essayais de ne pas les regarder comme ça, plus comme des joueurs auprès desquels je pouvais apprendre », précise le joueur. « Encore maintenant, à mon âge, j'ai l'impression de faire la même chose, même si certains joueurs sont plus jeunes comme moi, n'écoutent pas la même musique que moi. C'est ce qui fait de nous une équipe : trouver des points communs, être capables de s'entendre sur ces points et ensuite transposer cela sur le terrain. »

Il va s'adapter à Damian Lillard

Quel sera son rôle alors dans l'Oregon ? « Franchement, être moi-même, tout simplement. Je ne sais pas vraiment faire autrement », répond-il. « Je vais être celui que j'ai toujours été, aider le plus possible et tenter de gagner. J'ai gagné, j'ai connu les difficultés pour remporter le titre et j'ai encore cette sensation, cette envie. »

Son expérience sera néanmoins précieuse pour faire progresser Scoot Henderson, que Jrue Holiday voit comme une futur star à Portland, en attendant évidemment de faire équipe avec Damian Lillard, soit en fin de saison prochaine, soit en 2026/27. Les deux pourront-ils vraiment cohabiter ?

« Je pense pouvoir jouer à chaque poste. Je l'ai prouvé, montré durant ma carrière. Je suis un joueur complet donc on ne peut pas m'enfermer dans un seul poste », précise le double champion NBA et olympique. « Je peux m'adapter à n'importe qui. Et c'est facile de jouer avec Dame. Il écarte le jeu avec ses qualités offensives et son shoot. Et il offre des tirs ouverts avec ses pénétrations. Donc qui ne voudrait pas jouer avec lui ? »

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 ☆ PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 ☆ MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 31 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.