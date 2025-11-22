Jrue Holiday bloqué à l’infirmerie une à deux semaines de plus

Malgré leur victoire de la nuit face aux Warriors, les Blazers traversent une mauvaise période, avec quatre défaites depuis le 14 novembre dernier, et cela coïncide avec la blessure de Jrue Holiday, leur titulaire à la mène et leur stabilisateur de chaque côté du parquet.

Absent depuis une semaine, le meneur souffre ainsi d’une élongation au niveau du mollet droit et la franchise de l’Oregon a révélé qu’il allait manquer encore une à deux semaines de compétition. On pourrait donc ne pas le revoir avant le mois de décembre…

Avant sa blessure, Jrue Holiday affichait ses meilleures statistiques depuis trois ans, avec 16.7 points, 8.3 passes, 5.3 rebonds et 1.6 interception de moyenne sur 33 minutes (à 45% au tir, 37% à 3-points et 84% aux lancers-francs). Heureux à Portland, où il avait atterri en juin dernier, le double All-Star disait ne vouloir se fixer aucune limite au moment d’aborder ce nouveau chapitre de sa carrière.

À noter que les Blazers ont aussi donné des nouvelles de Scoot Henderson, qui n’a pas encore joué le moindre match cette saison à cause de sa déchirure aux ischio-jambiers. Comme imaginé cette semaine, il ne reviendra pas avant au moins deux semaines et son absence pourrait même s’étendre jusqu’à quatre semaines.

L’infirmerie est donc remplie à Portland, alors que Damian Lillard (saison), Blake Wesley et Matisse Thybulle s’y trouvaient déjà pour une plus ou moins longue période.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHI 73 24:12 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHI 82 35:23 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHI 65 33:47 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHI 78 37:31 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NO 34 33:37 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NO 40 32:35 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NO 65 28:10 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NO 67 33:13 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NO 81 36:08 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NO 67 35:51 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NO 61 34:42 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32:19 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 32:56 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 32:35 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 32:48 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 30:35 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1 2025-26 POR 12 33:25 44.6 36.5 84.0 1.3 3.9 5.3 8.3 2.0 1.6 2.9 0.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.