Le retour de Scoot Henderson n’est toujours pas imminent

Au rayon des équipes à l’infirmerie bien remplie, les Blazers occupent une place de choix. Parmi les grands absents du début de saison à Portland, Scoot Henderson doit encore patienter avant de revenir.

Victime d’une déchirure aux ischio-jambiers en amont de la reprise, le meneur des Blazers assure bien à The Athletic avoir fait « beaucoup de progrès ». Mais son retour se situe en semaines, en « week-to-week » plutôt que « day-to-day ».

« Je peux me déplacer jusqu’à certaines positions, mais pas sauter, pas faire de mouvements explosifs. Je tire des lancers-francs, je fais un peu de dribble, mais sans beaucoup bouger », décrit le joueur de 21 ans, sans beaucoup rassurer. Il doit rencontrer cette semaine la directrice du staff médical des Blazers, qui lui présentera un plan d’action.

Signe qu’un retour à la compétition semble encore lointain. Et ce, alors que les Blazers avaient initialement – fin septembre – évoqué une absence comprise entre quatre et huit semaines. Pour l’heure, les activités du n°3 de la Draft 2023 se limitent donc au tir et au dribble sur place, en plus de la musculation du haut du corps.

En parallèle, Scoot Henderson accompagne l’équipe et reste sur le banc en civil auprès de ses coéquipiers. « Je connais certains joueurs avec des blessures comme celle-ci qui doivent rester éloignés de l’équipe, mais j’ai pu être avec eux, être dans la salle vidéo avec eux. Il y a donc eu beaucoup d’étude de vidéos », rapporte le meneur de jeu.

Son statut est particulièrement préoccupant pour une équipe des Blazers déjà décimée par les blessures, surtout sur les lignes arrières. Le titulaire Jrue Holiday a manqué mardi son deuxième match consécutif en raison d’une douleur au mollet droit, et les arrières Blake Wesley (pied droit cassé) et Matisse Thybulle (opération du pouce gauche) sont indisponibles pour une durée indéterminée. Sans parler de Damian Lillard…

Des blessures qui pénalisent

Résultat : en l’absence de Jrue Holiday lors des deux derniers matchs, Tiago Splitter a confié la majeure partie de la gestion du ballon à Shaedon Sharpe et Deni Avdija. Ainsi qu’au rookie Caleb Love, auteur de 17 points la nuit passée face aux Suns.

« C’est difficile. Mais on a toujours un match à jouer, toujours un travail à faire. Et il faut s’assurer d’aller sur le terrain et de tout donner. Ils étaient plus agressifs, plus actifs. On avait juste l’impression qu’ils en voulaient plus, et c’est quelque chose qu’on ne peut pas laisser se produire », regrette Donovan Clingan après ce match face aux Suns.

En plus du besoin immédiat de son retour, Scoot Henderson sait qu’il est dans une saison charnière. Les Blazers ont exercé leur option en octobre, le conservant jusqu’à la saison 2026/27. Mais idéalement, les dirigeants aimeraient le voir jouer davantage avant de décider, en octobre prochain, s’il faut lui proposer une prolongation de contrat.

L’intéressé assure rester optimiste et confiant à l’idée de pouvoir rapidement revenir sur le terrain, une fois qu’il y sera autorisé. Et ce, sans imaginer une longue période d’adaptation avant de rejouer. « Je sens que ça va aller. Je me suis toujours senti comme ça après une blessure. Bien sûr, je serai fatigué, parce qu’on ne peut comparer l’activité du basket avec rien d’autre, donc pendant quelques matchs je vais le ressentir », termine le meneur.

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 27 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.