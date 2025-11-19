Matchs
NBA
Matchs
NBA
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Les Suns se relancent en écrasant les Blazers à Portland

Publié le 19/11/2025 à 7:46
Modifié le 19/11/2025 à 8:53 Twitter Facebook

NBA – Battus de peu dimanche par les Hawks, les Suns ont remis la marche avant en s’imposant très facilement chez des Blazers trop diminués (127-110).

Devin Booker (Suns) contre les BlazersPhoenix continue de séduire. Les Suns ont profité des nombreuses absences des Blazers (Jrue Holiday et Jerami Grant notamment pour cette rencontre) pour passer une soirée tranquille à Portland et s’imposer de 17 points.

Sans Holiday pour le deuxième match consécutif, les Blazers débutent sans vrai meneur. Les Suns tentent d’en profiter en défendant fort pour mieux courir. L’adresse de Royce O’Neale et la présence de Mark Williams près du cercle font le reste, pour un très bon départ des visiteurs (7-16). Les Blazers trouvent une solution avec le “two-way contract” Caleb Love, auteur du meilleur match de sa jeune carrière rien qu’avec le seul premier quart-temps (11 points à 4/5, 3 rebonds). Il n’en faut pas moins pour compenser l’entame difficile du duo Shaedon SharpeDeni Avdjia, bien contenu à 5/15 dans le premier quart.

Portland revient à un point en début de deuxième quart, mais manque l’occasion de passer devant. Un thème récurrent dans cette première période, tant les locaux font l’élastique, plombés par leur maladresse extérieure et leur manque de fluidité offensive par séquence. Tout n’est pas non plus parfait en attaque pour Phoenix, notamment de loin, mais l’intensité défensive est au rendez-vous. Et quand tout ne tourne pas rond, Devin Booker se charge de remettre les siens dans le droit chemin. Sharpe se charge d’en faire de même par son agressivité vers le cercle pour sanctionner le passage en zone des Suns en fin de deuxième quart-temps. Le Canadien réduit l’écart à lui seul dans les deux dernières minutes et tout reste à faire après 24 minutes (61-64).

Les Suns déroulent dans le troisième quart

La reprise est très difficile pour les hommes de Tiago Splitter, sans solution à l’exception de leur activité au rebond offensif. Portland débute par un 0/10 au tir et cinq balles perdues. Inévitablement, Phoenix prend ses aises et un avantage de 17 points, le premier écart conséquent de la rencontre (63-80). Les locaux n’y sont pas du tout en attaque, empêtrés dans la nasse adverse et sans la moindre étincelle.

Tout l’inverse de Phoenix, avec les bons apports de Ryan Dunn (5 interceptions) ou Oso Ighadoro pour accompagner Booker qui ne force rien. Jordan Goodwin permet à Phoenix de passer la barre des 20 longueurs d’avance pour conclure le troisième quart.

Le dernier acte n’est qu’une formalité pour les Suns, fidèles à leur plan de jeu peu importe les joueurs sur le parquet. Collin Gillespie en profite pour se montrer (19 points, 6 passes) dans un “garbage time” rallongé par la sortie prématurée des titulaires de Portland, incapables de réduire l’écart.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Privés de meneurs, les Blazers sont en grande difficulté. Sans Holiday blessé, et avec les absences de Scoot Henderson ou de Damian Lillard, Portland est en manque criant de création. Propulsé poste 1 de fortune, Deni Avdija a souffert face à la bonne défense adverse (19 points à 7/17, 5 passes). Shaedon Sharpe termine bien avec 29 points, mais en grande majorité sur des exploits personnels. Les joueurs de l’Oregon ont cruellement manqué de systèmes bien construits et de positions ouvertes. Ils terminent avec 24 passes décisives, mais surtout 19 balles perdues.

– Huit victoires en dix matchs pour les Suns. On n’attendait pas Phoenix à pareille fête, mais cette équipe tient la route ! Très sérieuse et active en défense, elle n’a laissé aucune chance à Portland, sans avoir à forcer en attaque, à l’image d’un Devin Booker en total contrôle (19 points, 6 rebonds, 5 passes décisives) et qui n’a pas eu à revenir en jeu dans le quatrième quart-temps.. Six joueurs terminent au-dessus des dix points, sans qu’aucun n’ait à dépasser les 20 unités.

– Sidy Cissoko intéressant pour les Blazers. Avec une rotation réduite, Coach Splitter a été contraint d’ouvrir sa rotation. Il n’aura sans doute pas grand-chose à reprocher à Caleb Love (17 points, record en carrière), Yang Hansen, ou à Sidy Cissoko. Les chiffres du Français (8 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions) sont très réducteurs par rapport à son apport dans le jeu des siens grâce à son intensité et à un travail de créateur qu’on lui connaissait peu.

Portland / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
T. Camara 32 2/10 2/9 0/0 1 1 2 3 3 1 4 0 -17 6 0
K. Murray 25 1/4 1/3 0/0 2 2 4 0 1 0 0 0 -29 3 4
D. Avdija 29 7/17 2/6 3/4 1 4 5 5 2 0 1 0 -23 19 17
D. Clingan 23 3/8 0/0 3/3 7 5 12 2 1 0 2 5 -15 9 21
S. Sharpe 30 12/24 0/6 5/7 0 2 2 3 0 1 2 0 -20 29 19
R. Williams III 8 2/2 0/0 0/0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 4 6
D. Reath 10 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +5 3 2
Y. Hansen 13 4/7 0/2 1/1 1 4 5 3 0 0 3 1 +2 9 12
C. Love 32 7/14 3/8 0/0 1 6 7 3 1 1 3 0 +8 17 18
S. Cissoko 28 2/7 1/4 3/3 1 2 3 5 2 2 2 0 +2 8 11
R. Rupert 8 1/2 0/1 1/2 0 1 1 0 1 1 1 0 +2 3 2
Total 42/97 10/41 16/20 15 28 43 24 12 7 19 6 110
Phoenix / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. O'Neale 31 3/10 3/10 0/0 0 5 5 1 2 2 1 0 +19 9 9
D. Brooks 26 5/11 1/6 1/2 1 1 2 4 3 3 3 0 +16 12 11
R. Dunn 27 4/8 1/1 0/0 0 3 3 4 4 5 1 0 +23 9 16
M. Williams 21 7/9 0/0 1/2 4 2 6 1 3 2 2 1 +15 15 20
D. Booker 29 6/13 1/2 6/6 1 5 6 5 2 3 1 0 +17 19 25
N. Hayes-Davis 4 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 0 -1
I. Livers 13 1/3 1/3 2/3 0 2 2 0 3 0 0 0 +3 5 4
O. Ighodaro 16 6/7 0/0 2/2 3 1 4 1 2 0 1 0 +7 14 17
R. Fleming 10 0/4 0/2 4/4 3 4 7 0 0 0 2 0 -6 4 5
N. Richards 11 4/7 0/0 0/0 2 0 2 0 2 0 0 1 -5 8 8
J. Goodwin 22 4/10 2/5 0/0 2 2 4 1 2 3 1 1 +1 10 12
C. Gillespie 28 6/11 4/9 3/3 0 3 3 6 3 1 3 0 +1 19 21
J. Bouyea 3 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 1 -3 3 4
Total 47/97 14/40 19/22 17 28 45 24 27 19 15 4 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL121
GSW113
BRO99
BOS113
ATL112
DET120
SAS111
MEM101
LAL140
UTH126
POR110
PHO127

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Phoenix Suns en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes