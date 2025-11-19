Les Suns se relancent en écrasant les Blazers à Portland

Phoenix continue de séduire. Les Suns ont profité des nombreuses absences des Blazers (Jrue Holiday et Jerami Grant notamment pour cette rencontre) pour passer une soirée tranquille à Portland et s’imposer de 17 points.

Sans Holiday pour le deuxième match consécutif, les Blazers débutent sans vrai meneur. Les Suns tentent d’en profiter en défendant fort pour mieux courir. L’adresse de Royce O’Neale et la présence de Mark Williams près du cercle font le reste, pour un très bon départ des visiteurs (7-16). Les Blazers trouvent une solution avec le “two-way contract” Caleb Love, auteur du meilleur match de sa jeune carrière rien qu’avec le seul premier quart-temps (11 points à 4/5, 3 rebonds). Il n’en faut pas moins pour compenser l’entame difficile du duo Shaedon Sharpe – Deni Avdjia, bien contenu à 5/15 dans le premier quart.

Portland revient à un point en début de deuxième quart, mais manque l’occasion de passer devant. Un thème récurrent dans cette première période, tant les locaux font l’élastique, plombés par leur maladresse extérieure et leur manque de fluidité offensive par séquence. Tout n’est pas non plus parfait en attaque pour Phoenix, notamment de loin, mais l’intensité défensive est au rendez-vous. Et quand tout ne tourne pas rond, Devin Booker se charge de remettre les siens dans le droit chemin. Sharpe se charge d’en faire de même par son agressivité vers le cercle pour sanctionner le passage en zone des Suns en fin de deuxième quart-temps. Le Canadien réduit l’écart à lui seul dans les deux dernières minutes et tout reste à faire après 24 minutes (61-64).

Les Suns déroulent dans le troisième quart

La reprise est très difficile pour les hommes de Tiago Splitter, sans solution à l’exception de leur activité au rebond offensif. Portland débute par un 0/10 au tir et cinq balles perdues. Inévitablement, Phoenix prend ses aises et un avantage de 17 points, le premier écart conséquent de la rencontre (63-80). Les locaux n’y sont pas du tout en attaque, empêtrés dans la nasse adverse et sans la moindre étincelle.

Tout l’inverse de Phoenix, avec les bons apports de Ryan Dunn (5 interceptions) ou Oso Ighadoro pour accompagner Booker qui ne force rien. Jordan Goodwin permet à Phoenix de passer la barre des 20 longueurs d’avance pour conclure le troisième quart.

Le dernier acte n’est qu’une formalité pour les Suns, fidèles à leur plan de jeu peu importe les joueurs sur le parquet. Collin Gillespie en profite pour se montrer (19 points, 6 passes) dans un “garbage time” rallongé par la sortie prématurée des titulaires de Portland, incapables de réduire l’écart.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Privés de meneurs, les Blazers sont en grande difficulté. Sans Holiday blessé, et avec les absences de Scoot Henderson ou de Damian Lillard, Portland est en manque criant de création. Propulsé poste 1 de fortune, Deni Avdija a souffert face à la bonne défense adverse (19 points à 7/17, 5 passes). Shaedon Sharpe termine bien avec 29 points, mais en grande majorité sur des exploits personnels. Les joueurs de l’Oregon ont cruellement manqué de systèmes bien construits et de positions ouvertes. Ils terminent avec 24 passes décisives, mais surtout 19 balles perdues.

– Huit victoires en dix matchs pour les Suns. On n’attendait pas Phoenix à pareille fête, mais cette équipe tient la route ! Très sérieuse et active en défense, elle n’a laissé aucune chance à Portland, sans avoir à forcer en attaque, à l’image d’un Devin Booker en total contrôle (19 points, 6 rebonds, 5 passes décisives) et qui n’a pas eu à revenir en jeu dans le quatrième quart-temps.. Six joueurs terminent au-dessus des dix points, sans qu’aucun n’ait à dépasser les 20 unités.

– Sidy Cissoko intéressant pour les Blazers. Avec une rotation réduite, Coach Splitter a été contraint d’ouvrir sa rotation. Il n’aura sans doute pas grand-chose à reprocher à Caleb Love (17 points, record en carrière), Yang Hansen, ou à Sidy Cissoko. Les chiffres du Français (8 points, 3 rebonds, 5 passes, 2 interceptions) sont très réducteurs par rapport à son apport dans le jeu des siens grâce à son intensité et à un travail de créateur qu’on lui connaissait peu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.