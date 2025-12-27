Al Horford, le retour qui fait du bien aux Warriors

Outre la victoire face aux Mavericks, le retour d’Al Horford était un joli cadeau sous le sapin des Warriors lors du Christmas Day. Absent depuis trois semaines, à cause d’une sciatique, le Dominicain s’est vite illustré dans cette affiche : 14 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions en 11 petites minutes !

« C’est exactement l’idée qu’on se faisait de ce qu’il apporterait à notre équipe depuis sa signature » a apprécié Stephen Curry. « Je sais qu’il a dû composer avec beaucoup de blessures mais il essaie de retrouver son rythme. La disponibilité est capitale pour lui. Mais c’est pour ça qu’il est celui qu’il est, qu’il a eu une telle carrière et que c’était un intérieur prisé sur le marché, par rapport à tout ce qu’il est capable de faire. »

Surtout, Al Horford a lancé Golden State dans le premier quart-temps, avec le 4/4 à 3-points qui a placé son équipe à plus d’une dizaine de points d’avance. Le genre de coup de chaud bienvenu de la part d’un vétéran qui doit se reprendre.

« Ce ‘run’ nous a presque fait gagner le match à la fin du premier quart-temps et au début du deuxième » glissait même Stephen Curry, devenu le 22e joueur à atteindre les 26 000 points en carrière. « C’est ce qui a fait la différence et ce qui a créé un petit écart, sur lequel on a pu capitaliser tout le reste de la partie. »

En bonne santé, il change beaucoup de choses

Le double MVP n’était pas le seul à se réjouir de la reprise d’Al Horford, puisque Jimmy Butler s’est également régalé au côté du champion 2024, pourtant dans le dur depuis qu’il est arrivé.

« Il écarte vraiment le jeu, il conteste des tirs près du cercle et c’est un joueur avec un énorme QI basket » ajoutait l’ailier. « Puis, c’est juste vraiment très plaisant de jouer avec lui. Tant que vous êtes sur le terrain à prendre du plaisir, à être joyeux, à faire circuler la balle, à défendre et à être compétitif… C’est le genre de joueur qu’il est et c’est ce qu’il a toujours été. »

Quant à Steve Kerr, il savoure cette série de trois victoires de suite – la deuxième des Warriors cette saison – et il a déjà hâte de revoir ses intérieurs à l’œuvre de chaque côté du terrain, dans les prochains jours.

« On est dans une bonne phase, on a une rotation en place et on est en bonne santé » décrivait le coach de Golden State. « Le retour d’Al a été énorme, surtout avec son adresse en première mi-temps pour créer l’écart. Nos intérieurs sont tous bons. Quinten Post ne shoote pas très bien, mais il joue vraiment très bien en défense. Trayce Jackson-Davis fait la même chose : il défend et il contre. Puis Al revient… Soudain, on a une vraie présence à l’intérieur si on décide de jouer grand. On a plusieurs options en sortie de banc. J’aime vraiment la manière dont on joue. Maintenant, il faut aller en déplacement et continuer. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 14 20:47 35.3 33.3 100.0 0.8 3.6 4.4 2.0 1.4 1.1 1.1 0.9 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.