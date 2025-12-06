Al Horford n’apporte pas encore sa plus-value aux Warriors

Avec ses 5.6 points et 4.4 rebonds de moyenne, à 32% de réussite au shoot, et la stratégie mise en place de ne pas jouer le back-to-back dans son intégralité, Al Horford ne réalise pas le début de saison imaginé au moment de sa signature (tardive) à Golden State. Il le sait, le dit et l’assume.

« Je ne suis pas au niveau voulu. Je n’ai pas été très bon. J’ai beaucoup de travail à faire devant moi, je dois en faire plus. Je dois être meilleur et je vais l’être. Mais en ce moment, je n’y suis pas », indique-t-il à The Athletic après la défaite contre les Sixers où il a inscrit 3 points à 1/8 au shoot.

Mais pourquoi n’est-il pas plus efficace ? N’est-il pas frustré ? « Pas tellement », répond l’intérieur champion NBA en 2024 et gêné pendant deux semaines par un problème de sciatique. « Il y a des circonstances, différents facteurs, que ce soit la blessure, le temps passé loin de l’équipe. Mais je ne cherche pas d’excuse. »

Être prêt quand ça compte

Il faut dire que, en plus du manque de rythme, les prestations très moyennes, voire médiocres parfois, des Warriors n’aident pas le joueur de 39 ans. Patience donc. « Je me suis senti bien », glisse-t-il après le match à Philadelphie, son premier depuis quinze jours. « Ne pas jouer, c’est toujours un défi donc j’essaie de retrouver mes jambes. »

L’essentiel pour Al Horford, c’est de monter en puissance et d’avoir des jambes, du rythme et des sensations au printemps, quand les choses sérieuses commenceront. Les Warriors l’ont recruté pour ça.

« J’ai toujours ça dans un coin de ma tête. J’en suis conscient, mais l’équipe a besoin de moi en ce moment », conclut-il. « On doit être meilleur mais je sais que, quand le moment arrivera, il faudra que je sois à mon meilleur niveau. »

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31:21 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33:28 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35:07 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35:07 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31:38 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37:15 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33:02 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30:30 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32:05 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32:15 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31:38 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29:01 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30:13 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27:56 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29:03 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30:30 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26:46 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27:38 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GS 13 21:28 32.1 29.8 100.0 0.8 3.5 4.4 2.0 1.5 1.0 1.2 1.0 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.