Draymond Green : « Notre défense est merdique »

« On est à 10 victoires – 10 défaites. On est une équipe moyenne ». Voilà comment Steve Kerr a analysé la 10e défaite de ses Warriors, qui ont gâché une avance de 14 points face à des Rockets privés de Kevin Durant (et de Fred VanVleet). Golden State pensait retrouver des couleurs à domicile mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et c’est Draymond Green qui prend la parole.

« Notre défense est merdique », a lâché Draymond Green. « Je sais que les gens aiment déformer les propos, donc je le dis : individuellement, on est horribles ! Ce ne sont pas que les stats. C’est comment tu te sens sur le terrain. Si c’est relâchement après relâchement, tu perds ton attitude, ton agressivité, et tu deviens une équipe molle. C’est plus que les chiffres : qu’est-ce que l’adversaire ressent quand tu le défends ? En ce moment, ils ne ressentent aucune pression. »

Même constat chez Jimmy Butler. « On ne bloque personne au rebond. On ne suit pas le scouting report. On laisse n’importe qui faire ce qu’il veut : des tirs ouverts, pénétrer dans la raquette, aller sur la ligne des lancers francs. C’est juste désolant. »

Draymond Green pas là pour remonter le moral des autres

Même si Dryamond Green ne veut pas parler d’une stat en particulier, les Warriors se sont fait marcher dessus au rebond avec 28 prises offensives pour les Rockets, pourtant privés de Steven Adams.

« C’est tout ? », ironise Steve Kerr, en évoquant cette stat. « On sait ce dont cette équipe est capable, et Capela en a pris huit à lui tout seul. Ils avaient le plus haut taux de rebonds offensifs de l’histoire avant ce match et il a encore augmenté. C’est une excellente équipe au rebond, très physique. Il faut leur tirer notre chapeau, même sans certains joueurs clés. »

Au final, comment procéder pour provoquer un déclic ? Draymond Green prévient qu’il n’est pas du genre à prendre des pincettes, et il ne faut pas compter sur lui pour remonter le moral de ses coéquipiers. « Je ne suis pas vraiment du genre à remonter le moral. Ce n’est pas mon domaine. Moi, je t’engueule. Faire en sorte de garder un esprit positif, ça, c’est le boulot de quelqu’un d’autre. Moi, je fais les choses à l’opposé. »

Stephen Curry blessé, il va pourtant falloir remonter le moral des troupes…