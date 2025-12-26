Stephen Curry, le 22e joueur à dépasser les 26 000 points en carrière

Stephen Curry n’aime pas particulièrement les matchs de Noël. Néanmoins, le meneur des Warriors peut avoir le sourire car son équipe enchaîne un troisième succès de suite… et il a de son côté passé la barre des 26 000 points.

Maladroit durant la rencontre, avec 23 points mais à 6/18 au tir, le « Splash Brother » a atteint cette barre dans le troisième quart-temps, en inscrivant un layup face à Cooper Flagg.

Il devient ainsi le 22e joueur de l’histoire de la NBA à inscrire au moins 26 000 points en saison régulière.

« Non, je ne le savais pas avant de commencer le match, et c’est ce qui est génial, car ces choses-là se font d’elles-mêmes », a-t-il réagi après la rencontre. « Plus vous jouez, plus vous avez d’opportunités du genre. Et c’est certainement une étape importante, car seuls 22 joueurs dans l’histoire de la ligue ont atteint ce niveau. »

Devant Hakeem Olajuwon à la fin de la saison ?

Même s’il a déjà tout gagné et qu’il n’a plus grand-chose à prouver, Stephen Curry apprécie les défis de ce genre.

« Quand on regarde autour, on se rend compte qu’il y a d’autres joueurs actifs qui continuent à progresser, à gravir les échelons, et je suis heureux de faire partie de cette course pour voir jusqu’où je peux aller. »

Le quadruple champion NBA (2015, 2017, 2018 et 2022) devrait ainsi rapidement dépasser Kevin Garnett (21e avec 26 071 points en carrière) et, à son rythme actuel, il peut intégrer le Top 15 d’ici la fin de saison.

En doublant potentiellement Tim Duncan (18e, 26 496 points), voire Hakeem Olajuown (14e, 26 946 points)…

Steph becomes the 22nd player in NBA history to reach 26,000 points 🤩 pic.twitter.com/2VC9JivTuM — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 25, 2025

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 21 31:37 47.3 39.8 91.2 0.5 3.8 4.2 4.3 2.0 1.3 3.0 0.5 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.