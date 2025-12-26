Les Warriors ne tremblent pas face aux Mavericks

Anthony Davis touché à l’aine, les Mavericks s’inclinent 126-116 à Golden State où le collectif a été remarquable avec sept joueurs à 10 points et plus pour répondre aux 27 points de Cooper Flagg et aux 26 de Brandon Williams. C’est la troisième victoire de rang des Warriors.

Les Mavericks avaient décidé d’imposer un rythme lent en cherchant à jouer d’abord sur Anthony Davis, mais celui-ci rate ses deux premiers tirs, laissant Golden State prendre l’avantage.

Le quart-temps est brouillon : les Warriors inscrivent 7 de leurs 11 premiers points sur la ligne des lancers-francs, tandis que Dallas reste au contact grâce à quelques ballons perdus adverses. Anthony Davis est toujours en difficulté, et c’est Max Christie qui maintient les Mavericks au contact (18-18). Moment choisi par Al Horford pour sortir de sa boîte. L’intérieur plante quatre tirs à 3-points et les Warriors prennent le large (40-28).

Même scénario au début du deuxième quart-temps : aucune création de tirs ouverts pour Dallas, alors que Golden State enchaîne les bonnes positions avec du mouvement et la recherche de l’extra-passe (53-42). Mais le pire, c’est que Anthony Davis se blesse à l’aine sur une contre-attaque. Un coup dur qui oblige Dallas à relancer Daniel Gafford, immédiatement ciblé en défense.

Golden State insiste et en profite pleinement : Al Horford et Trayce Jackson-Davis combinent 8/10 au tir face à Daniel Gafford. Les sursauts offensifs de Cooper Flagg et Marshall limitent la casse, mais Dallas rentre aux vestiaires avec 13 points de retard (71-58).

Une protection du cercle défaillante

Au retour des vestiaires, le naufrage défensif continue. Stephen Curry s’en va inscrire deux lay-ups grand ouverts pour creuser davantage l’écart (75-60). Au relais de Copper Flagg, Brandon Williams est dans un grand soir mais la défense reste très problématique. Les Mavericks sont en retard sur chaque mouvement, et c’est Draymond Green qui sanctionne près du cercle (85-74). Williams insiste, et il faut un grand Jimmy Butler pour permettre aux Warriors ces 11 points d’avance (100-89) avant l’entame du dernier quart-temps.

Les Mavericks sont dans un match de traînards, et Klay Thompson envoie Cooper Flagg au dunk pour débuter le quatrième quart-temps. Le duo fait des dégâts, et sur un lay-up de Williams, après un ballon volé, les Mavericks sont à -5 (104-99). Mais le retour de Daniel Gafford, pas assez mobile, casse toute la dynamique : faute stupide sur un tir à 3-points, nouveau panier concédé, puis retour sur le banc. Derrière, Stephen Curry plante son deuxième tir à 3-points pour retrouver ces fameux 11 points d’écart (115-104). Il reste trois minutes à jouer, et deux nouvelles rotations ratées en défense permettent à Jimmy Butler puis De’Anthony Melton de boucler l’affaire (126-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Davis encore blessé… Une fois de plus, le physique d’Anthony Davis a lâché, et cette fois, c’est une blessure à l’aine. L’intérieur des Mavericks n’était pas dans un grand soir, mais une éventuelle absence longue durée pourrait casser la dynamique de l’équipe.

– Retour gagnant pour Al Horford. Absent depuis six rencontres à cause d’une sciatique, Al Horford est le facteur X de la rencontre avec son gros passage en fin de premier quart-temps : un 4 sur 4 à 3-points ! C’est lui qui place les Warriors sur les bons rails.

– Jonathan Kuminga cire… Le collectif des Warriors a brillé avec un gros apport du banc, et Jonathan Kuminga n’a toujours pas participé à la fête. Dans le “money time”, c’est le duo Payton-Melton qui a pesé sur les débats avec une grosse activité des deux côtés du terrain.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.