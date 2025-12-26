Enfin le déclic pour les Warriors ?

Au bord de la crise de nerfs depuis deux semaines, les Warriors ont peut-être signé leur performance la plus aboutie le soir de Noël. Face aux Mavericks, les coéquipiers de Stephen Curry se sont imposés 126-116, porté par une première mi-temps à 71 points, véritable démonstration de ce basket en mouvement qui les a menés au titre à quatre reprises en dix ans.

« Nous avons toujours été une équipe basée sur le mouvement du ballon », rappelait Steve Kerr après une troisième victoire consécutive, un record cette saison. « Steph sans ballon est d’une efficacité incroyable, et Jimmy adore faire des passes. Jimmy préfère une passe décisive à un panier. On l’a vu ce soir : 9 passes, 14 points. C’est exactement le genre de match qu’il aime. Et Draymond reste un passeur exceptionnel. »

Seulement 6 points concédés sur balles perdues

Les chiffres confirment cette impression visuelle puisque les Warriors ont compilé 33 passes décisives, leur meilleur total depuis deux mois, à une unité de leur record de la saison.

Un contraste saisissant avec les 21 passes de moyenne sur les trois matchs précédents, et les 22.5 sur les dix derniers. Six joueurs ont distribué au moins trois passes, les onze joueurs entrés en jeu ont tous marqué.

Coïncidence ou pas, ce basket de mouvement et de passes s’est aussi traduit par un faible nombre de points concédés sur pertes de balles : 6 !

« Tout s’est bien emboîté ce soir », confirmait Jimmy Butler. « On faisait circuler le ballon à un rythme incroyable, on trouvait les joueurs démarqués. Par moments, on peut paraître trop altruistes, parce qu’on refuse des lay-up – moi compris – mais on adore voir les autres briller. C’est un problème de riche. »

Les intérieurs répondent à l’appel

Idéal avant de partir pour un « road trip » à l’Est, et la bonne rentrée d’Al Horford est aussi à souligner. Elle permet aux Warriors de jouer plus grand et de mieux protéger la peinture.

« On termine ce passage à domicile à 3-0. Il y a peut-être eu un peu de turbulence, mais on repart en déplacement au-dessus des 50 % de victoires. Globalement, je suis content de la situation » conclut Steve Kerr. « On est dans une bonne phase. On a une rotation, on est en bonne santé. Le retour d’Al aujourd’hui a été énorme, surtout pour son adresse en première mi-temps pour créer l’écart. Nos intérieurs jouent tous bien. Quinton Post ne shoote pas très bien, mais il joue vraiment très bien en défense. Trace fait la même chose : il défend, il contre. Et puis Al revient… soudain, on a une vraie présence à l’intérieur si on décide de jouer grand. On a plusieurs options en sortie de banc. J’aime vraiment la manière dont on joue, maintenant il faut aller en déplacement et continuer. »