Faut-il s’inquiéter pour Al Horford ?

Les Warriors n'ont pas tari d'éloges sur l'apport d‘Al Horford, recruté cet été en provenance de Boston pour renforcer le secteur intérieur. Comme il l’avait fait avec brio dans le Massachusetts au cours des quatre dernières saisons, l’ancien intérieur des Celtics semblait parti pour monter en puissance après une présaison plutôt encourageante.

Mais c’est l’inverse qui s’est produit. Son influence a progressivement baissé, au point de compiler seulement 4,5 points et 4,5 rebonds de moyenne sur six matchs, à 29,7 % au tir dont 20,8 % à 3-points. Son dernier match face aux Kings mercredi a été le plus frustrant : 0/8 au tir, dont 0/7 à longue distance, avec néanmoins 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. Les tirs étaient bons, les choix justes, mais la réussite absente.

Faut-il s’alarmer ? Absolument pas, selon Steve Kerr, qui connaît le mental et le QI basket de son vétéran.

« Je n’ai aucune inquiétude », a-t-il assuré dans l’émission 95.7 The Game’s Willard & Dibs. « Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont il bouge. Je l’ai dit après le match, et certains ont ri, mais c’était sincère : j’ai trouvé qu’il avait fait un très bon match. Le ballon n’est simplement pas rentré dans le cercle. Tous ses tirs étaient propres, j’ai cru à chaque fois qu’ils allaient rentrer. C’est une de ces passes difficiles que tous les sportifs traversent. »

Al Horford va sans doute retrouver cette adresse extérieure qui a fait sa force dans la deuxième partie de sa carrière. Pour lui apporter un petit coup de fraîcheur, les Warriors l’ont laissé au repos vendredi, officiellement pour soigner une douleur au pied gauche. Une gêne qui n’a certainement pas aidé lors de ses dernières sorties.

Sa présence reste incertaine ce soir contre Indiana. Il pourrait de nouveau être préservé afin de revenir mardi à Oklahoma City pour entamer un « road trip » de six rencontres, avec notamment un double duel à San Antonio.

« Rien ne tourne en sa faveur en ce moment, et ça ne me surprend pas. C’est vraiment difficile de s’intégrer dans une nouvelle équipe. Mais je vois comment il bouge, les décisions qu’il prend, son intelligence de jeu. Tout va rentrer dans l’ordre. Je ne suis absolument pas inquiet », a conclu Steve Kerr.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 34 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ☆ ATL 81 35 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ☆ ATL 77 35 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 32 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ☆ ATL 76 31 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ☆ ATL 82 32 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 ☆ BOS 72 32 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHL 67 30 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 28 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 31 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 27 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 28 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.8 9.0 2025-26 GOS 5 21 37.9 29.4 0.0 1.0 3.0 4.0 1.2 2.0 0.4 1.6 0.6 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.