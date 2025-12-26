Tyler Kolek et les remplaçants des Knicks impressionnent encore

À New York, si Guerschon Yabusele est sorti de la rotation de Mike Brown, les autres remplaçants des Knicks brillent et, dix jours après avoir renversé les Spurs en finale de la NBA Cup, les voilà qui ont renversé les Cavaliers le soir de Noël.

Après coup, l’entraîneur new-yorkais ne pouvait que se réjouir de ce qui est « peut-être la meilleure victoire [de son équipe] cette saison » : « En gros, notre banc nous a fait gagner le match. Ils nous ont mis en position de le faire dans la dernière ligne droite. »

Josh Hart blessé, Tyler Kolek prend le relais

On pourrait citer le coup de chaud de Jordan Clarkson (25 points) ou la domination au rebond de Mitchell Robinson (13 prises, dont 8 offensives), mais c’est bien Tyler Kolek (16 points, 9 passes) qui a le plus crevé l’écran dans le troisième plus gros « comeback » de l’histoire du Christmas Day. Comme à Indianapolis la semaine dernière.

« Changer le cours du jeu, c’est ce que je dis toujours » a-t-il révélé, concernant son état d’esprit quand il entre sur le parquet. « C’est Cam Payne qui me l’a appris la saison dernière dès qu’on gagnait un match. Il faut pouvoir changer le cours du jeu, il faut pouvoir faire quelque chose de différent pour rendre le rythme et la dynamique du match différents. »

Après la sortie sur blessure de Josh Hart (cheville), Tyler Kolek a fait la différence avec ses points (11) – dont un 3/3 à 3-points – et ses bons décalages. En plus de réussir un contre salvateur sur Donovan Mitchell, parti en contre-attaque, d’abord sifflé par les arbitres mais finalement révisé après « challenge ».

« On parle toujours de la vitesse de réaction sur l’action suivante. Donc je l’ai vu partir en courant et, honnêtement, s’il avait juste sprinté pour un double-pas classique, je ne l’aurais jamais rattrapé. Mais il a voulu tenter un genre de windmill à la con, donc il a ralenti car il essayait quelque chose de dingue » a-t-il confié par rapport à cette action décisive à 1 minute 45 de la fin.

Mentalement, ces Knicks ont de la ressource

On l’a dit, mais en plus de l’ultra-énergique Tyler Kolek, carrément célébré par le Garden, Jordan Clarkson s’est également avéré précieux avec 7 points dans le dernier acte. Tandis que Mitchell Robinson a imposé une pression monstre sous les panneaux, pour gratter plusieurs secondes chances.

« Quand le match devient serré comme ça et qu’on a besoin d’un peu d’énergie, il faut aller au rebond offensif. Donc moi, j’ai continué d’insister et, parfois, j’ai pu récupérer des ballons » a détaillé le pivot remplaçant, véritable aspirateur sous le cercle.

« Compte tenu des circonstances », Mike Brown a apprécié de voir ses joueurs ne rien lâcher et avancer dans la même direction, pour finalement effacer ce retard de 17 unités. « Il y avait tous les éléments pour que ce match soit mauvais, mais ils ont continué de se battre sans perdre leurs moyens. Il aurait pu y avoir beaucoup de disputes ou de reproches, mais tout le monde a continué de communiquer pour trouver une solution. »

Un sentiment partagé par Jalen Brunson, auteur de 34 points (dont 13 dans le quatrième quart-temps), mais conscient que ce n’est pas (que) lui le héros de l’après-midi : « On n’a rien lâché. À certains moments, on se disait qu’on n’était pas dedans, mais on n’a pas lâché. Tout est parti de Tyler [Kolek], [Jordan Clarkson] et Mitchell [Robinson]. C’est grâce à eux qu’on a gagné. »