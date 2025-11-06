Mitchell Robinson, fournisseur officiel de secondes chances des Knicks

En seulement 16 minutes face aux Wolves, Mitchell Robinson a fait de sacrés dégâts. Le pivot a compilé 8 points (4/5 au shoot), 10 rebonds et 3 contres. Même son coach fut surpris. « Je suis étonné qu'il n'ait que trois contres », en rigole Mike Brown. « Il était partout, a défendu sur tout le monde, contré et contesté des tirs. »

Le chiffre le plus important de sa ligne de statistiques, ce sont ses 9 rebonds offensifs ! « Dès qu'il est sur le parquet, on est à l'aise pour shooter puisqu'on sait qu'on aura une seconde chance », se réjouit Jalen Brunson.

Ces neuf rebonds ont pesé lourd dans les 21 prises offensives des Knicks, qui ont fait si mal à Minnesota, permettant aux Knicks de marquer 31 points dans ce domaine.

« Il a pris plus de rebonds offensifs que quiconque dans notre équipe n'a pris de rebonds », se lamente Chris Finch, en pensant à Rudy Gobert, 9 rebonds dans cette défaite. « On s'est fait totalement dominer sous le cercle, avec 31 points sur seconde chance. Sur chaque ballon qui traînait, ils ont gagné les duels. »

Comment les Wolves auraient-ils pu faire mieux pour empêcher Mitchell Robinson de redonner autant de munitions à ses coéquipiers ? « Bloquer au rebond, ce serait un bon début », demande le coach des Wolves quand Anthony Edwards, de retour à la compétition, regrette non seulement les 21 rebonds mais aussi les 17 ballons perdus. « On ne peut pas gagner comme ça », commente l'arrière.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NYK 2 17 33.3 0.0 0.0 5.0 3.0 8.0 1.5 2.0 0.0 0.5 1.0 2.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.