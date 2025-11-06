Retour en douceur pour Anthony Edwards

Dix jours après son dernier match et sa blessure aux ischio-jambiers contre Indiana, Anthony Edwards était de retour au Madison Square Garden. « Ça faisait une éternité. Je suis heureux de jouer, c'est clair », a réagi le joueur après la rencontre perdue par Minnesota à New York.
Avec 15 points (5/13 au shoot) et 5 passes décisives en 28 minutes, l'arrière des Wolves a livré une prestation moyenne. Il n'en a pas fait trop, mais pas assez non plus pour inverser la tendance, alors que son équipe était dominée après la pause.
« Ce n'était pas un match facile pour revenir », remarque Chris Finch. « C'est toujours difficile quand on revient. Il a fait de son mieux possible mais c'est toujours compliqué car en face c'est une forte équipe. »
Anthony Edwards a semblé davantage en jambes en seconde période, même s'il reconnaît que sa blessure n'est pas aisée à gérer. « Parce qu'on ne veut pas bouger trop vite, en faire trop », précise-t-il, ajoutant qu'il a « essayé de ne rien forcer » sur le parquet.
Comment se sent-il physiquement après cette reprise ? « Je me sens bien. J'étais prêt à jouer mais les dieux du basket avaient d'autres intentions », lance-t-il aux journalistes, avec le sourire, pour justifier cette prestation encore timide. Il aura l'occasion de se rabibocher avec eux vendredi soir contre le Jazz.
|Anthony Edwards
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|MIN
|72
|32
|41.7
|32.9
|77.6
|0.8
|3.8
|4.7
|2.9
|1.8
|1.1
|2.2
|0.5
|19.3
|2021-22
|MIN
|72
|34
|44.1
|35.7
|78.6
|0.9
|3.9
|4.8
|3.8
|2.3
|1.5
|2.6
|0.6
|21.3
|2022-23 ☆
|MIN
|79
|36
|45.9
|36.9
|75.6
|0.6
|5.2
|5.8
|4.4
|2.4
|1.6
|3.3
|0.7
|24.6
|2023-24 ☆
|MIN
|79
|35
|46.1
|35.7
|83.6
|0.7
|4.8
|5.4
|5.1
|1.8
|1.3
|3.1
|0.5
|25.9
|2024-25 ☆
|MIN
|79
|36
|44.7
|39.5
|83.7
|0.8
|4.9
|5.7
|4.5
|1.9
|1.2
|3.2
|0.6
|27.6
|2025-26
|MIN
|3
|26
|51.9
|47.4
|82.4
|0.3
|3.7
|4.0
|2.0
|1.3
|0.0
|2.0
|0.7
|25.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.