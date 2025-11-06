Retour en douceur pour Anthony Edwards

Dix jours après son dernier match et sa blessure aux ischio-jambiers contre Indiana, Anthony Edwards était de retour au Madison Square Garden. « Ça faisait une éternité. Je suis heureux de jouer, c'est clair », a réagi le joueur après la rencontre perdue par Minnesota à New York.

Avec 15 points (5/13 au shoot) et 5 passes décisives en 28 minutes, l'arrière des Wolves a livré une prestation moyenne. Il n'en a pas fait trop, mais pas assez non plus pour inverser la tendance, alors que son équipe était dominée après la pause.

« Ce n'était pas un match facile pour revenir », remarque Chris Finch. « C'est toujours difficile quand on revient. Il a fait de son mieux possible mais c'est toujours compliqué car en face c'est une forte équipe. »

Anthony Edwards a semblé davantage en jambes en seconde période, même s'il reconnaît que sa blessure n'est pas aisée à gérer. « Parce qu'on ne veut pas bouger trop vite, en faire trop », précise-t-il, ajoutant qu'il a « essayé de ne rien forcer » sur le parquet.

Comment se sent-il physiquement après cette reprise ? « Je me sens bien. J'étais prêt à jouer mais les dieux du basket avaient d'autres intentions », lance-t-il aux journalistes, avec le sourire, pour justifier cette prestation encore timide. Il aura l'occasion de se rabibocher avec eux vendredi soir contre le Jazz.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 ☆ MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 ☆ MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 ☆ MIN 79 36 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 3 26 51.9 47.4 82.4 0.3 3.7 4.0 2.0 1.3 0.0 2.0 0.7 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.