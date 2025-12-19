Sauveur des Knicks, Jalen Brunson lui-même sauvé par Tyler Kolek

Le calendrier NBA est ainsi fait, et les Knicks étaient déjà de retour sur les parquets, deux jours après leur titre à Las Vegas, à Indiana. Pas le temps de fêter ça ni de laisser passer la gueule de bois, avec en plus un groupe diminué : Karl-Anthony Towns, Josh Hart, Mitchell Robinson ou encore Miles McBride absents…

Ce déplacement s’annonçait piégeux et ce fut le cas. Jalen Brunson le confirme. « J’étais nul, en début de match puis en seconde période », assume le meneur de jeu qui va pourtant inscrire le shoot de la victoire à 3-pts.

Mais s’il a sauvé les Knicks, le MVP de la NBA Cup a été sauvé par un coéquipier. « Je veux remercier le Seigneur pour Tyler Kolek, pour son match. Il m’a sauvé », salue le meneur de jeu. « C’est un gros bosseur, qui est tout le temps à la salle. Il est capable de rester prêt grâce à son éthique de travail. Ça surprend les gens, mais on sait de quoi il est capable. »

Suivre le chemin de TJ McConnell

Tyler Kolek a terminé cette rencontre avec 16 points et 11 passes, ses deux nouveaux records en carrière. Par conséquent, c’est le match de sa vie. « Il a été fabuleux, des deux côtés du terrain », se réjouit Mike Brown. « On parle d’un joueur qui a joué 26 minutes et délivré 11 passes. Il a eu de l’impact des deux côtés du terrain. »

« Ils m’ont donné le ballon et je veux leur rendre. J’ai la confiance de mes coéquipiers et de mes coaches », ajoute le meneur de jeu remplaçant de 24 ans, qui n’avait jamais réalisé un double-double avant ce match à Indiana. Le tout face à un modèle.

« Je ne vais pas comparer tous les petits joueurs blancs entre eux, mais je lui donne l’exemple de TJ McConnell. On dirait que ce gars est dans la ligue depuis 30 ans et c’est grâce à sa dureté déjà, notamment en défense. Et à sa capacité à comprendre quelles sont ses forces en attaque », indique Mike Brown. « J’ai dit à Tyler que s’il devait regarder un joueur, c’est lui. Il a des super-pouvoirs en attaque, en pouvant marquer et passer, en allant vite aussi, mais il doit développer un super-pouvoir en défense également. Il doit être physique sur chaque possession. Et il le fait. »

Tyler Kolek Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 41 7:13 32.9 29.8 76.5 0.2 0.5 0.7 1.7 0.6 0.3 0.4 0.1 2.0 2025-26 NY 22 10:55 49.4 31.4 62.5 0.3 0.9 1.2 2.4 1.0 0.5 0.7 0.1 4.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.