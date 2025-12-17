L’impact déterminant des seconds couteaux des Knicks

« Ils ont charbonné ce soir, sans eux on gagne pas », lâche Jalen Brunson au moment de recevoir son trophée de MVP de la compétition. Le leader des Knicks vient de citer le joueur le plus productif de sa formation, OG Anunoby, dans cette victoire en finale de la NBA Cup face aux Spurs.

Mais également trois éléments du banc qui ont joué un rôle décisif pour arracher la décision : Tyler Kolek, Jordan Clarkson et Mitchell Robinson. « Ils ont bien réussi à inverser le cours du match. Ils ont apporté une vraie intensité physique », résume Mike Brown qui s’est notamment passé de Mikal Bridges dans le « money time » pour accorder des minutes à ce trio.

Le coach new-yorkais était en attente de cette intensité physique pour répondre à la taille des géants d’en face, Victor Wembanyama et Luke Kornet. L’idée étant, dans l’optique de contester leur accès au cercle en sortie de « pick-and-roll », de se mettre sur leur trajectoire pour obtenir des passages en force.

Un geste défensif important de Tyler Kolek

C’est précisément ce qu’a fait Tyler Kolek à moins de huit minutes du terme, sur une séquence décisive mise en avant par le coach. Julian Champagnie venait de convertir un 3-points, mais ce tir a été annulé en raison d’une faute offensive de Luke Kornet qui roulait vers le cercle au même moment et a heurté Tyler Kolek dans sa course.

Très agacé par ce coup de sifflet, Mitch Johnson a demandé un « challenge » qui lui donnera raison. Sauf que sa réaction en direction des arbitres lui a valu une faute technique. Si Jalen Brunson a manqué le lancer-franc, on ne peut pas dire que San Antonio soit sorti gagnant de cette affaire, car le panier primé initial de Julian Champagnie n’a pas été accordé.

« Même une petite chose comme ça, amener de l’intensité physique, mettre son corps en jeu et se faire bousculer a contribué à changer le match », poursuit Mike Brown. Tyler Kolek ne s’est pas seulement sacrifié en défense. En 20 minutes, il a apporté 14 points (5/9 aux tirs), 5 rebonds et 5 passes. Dont un caviar clé pour le « dagger » d’OG Anunoby à deux minutes de la fin.

« Il a été très important, je suis vraiment content pour lui. Ça va peut-être surprendre beaucoup de gens, mais vous voyez tous à quel point ce gamin travaille dur et je suis juste super content pour lui. La façon dont il a joué ce soir nous a clairement aidés, on avait besoin de lui », salue Jalen Brunson.

10 rebonds offensifs pour Robinson !

À ses côtés, Jordan Clarkson a tenu sa réputation de scoreur – même s’il est moins prolifique cette saison – avec 15 points à 6/15 aux tirs. « La capacité de Jordan à marquer des paniers clés et les déviations qu’il a réalisées, ça a changé le match », note Mike Brown qui cite également Ariel Hukporti pour ses deux petites minutes de jeu.

Et impossible de ne pas s’arrêter sur la performance de Mitchell Robinson, qui n’a marqué que quatre points (2/6), mais capté 15 rebonds, dont 10 offensifs ! Avec une présence notable pour jouer des coudes avec les intérieurs d’en face. « C’est du Mitch tout craché. Il a changé le cours du match combien de fois ? Un gros respect à Mitch, il a vraiment assuré aujourd’hui », complimente Karl-Anthony Towns.

Comme les trois hommes ont eu un impact positif sur le score (de +9 à +15), le choix de Mike Brown de les mobiliser autant paraît logique. « C’était une décision facile pour moi en fin de match, de dire que ce sont ces gars-là qui nous ont donnés un coup de boost, donc on va rester avec eux. Nos standards reposent sur le sacrifice, l’esprit de compétition, la croyance dans le processus et la confiance les uns envers les autres […] C’est pourquoi ces gars-là ont pu finir et jouer des minutes supplémentaires », termine ainsi le coach.