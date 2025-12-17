Le MVP de la nuit | OG Anunoby, le monstre athlétique

Si Jalen Brunson a reçu le trophée de MVP de la NBA Cup, et si Mitchell Robinson est le « game changer » de la rencontre face aux Spurs, le MVP de la finale est plutôt OG Anunoby.

Avec 28 points, 9 rebonds et 3 passes à 10 sur 17 aux tirs et sans perdre le moindre ballon, l’ailier des Knicks a beaucoup pesé sur la rencontre, et on retiendra deux actions marquantes de sa part.

D’abord, ce « circus shot » en fin de première mi-temps où il fait admirer, à nouveau, son hang time sur une tentative de contre de Luke Kornet. Et puis, il y a ce contre sur Devin Vassell en troisième quart-temps. Ce n’est pas le tournant du match, mais petit à petit, les Knicks ont pris l’ascendant sur les Spurs, surtout physiquement.

« Il fallait rester physiques et rester solides » répond-il à propos de cette deuxième mi-temps. « En sachant que c’est une grande équipe, qu’ils vont mettre des tirs, mais simplement jouer notre basket : obtenir des stops, courir en transition, faire circuler le ballon, faire ce qu’on sait faire. »

Pour Dwyane Wade, Anunoby est « une cible mouvante »

C’est effectivement un bon résumé de son activité sur le terrain, et OG Anunoby est aujourd’hui l’un des meilleurs « two-way player » de la ligue, capable de dévier un ballon d’un côté du terrain, et de se retrouver de l’autre pour dunker. Mais aussi d’aller se cacher dans les coins pour planter un 3-points. Pour Dwyane Wade, OG Anunoby est « une cible mouvante ».

L’une de ses spécialités, c’est le jeu dans le dos de la défense, et on l’a encore vu dunker, tout seul, après une prise à deux sur Karl-Anthony Towns. Pour OG Anunoby, ce genre de prestation, dans un match à enjeu, l’aidera pour la suite.

« À chaque match, j’essaie de montrer ce que je peux faire, et gagner aide énormément » conclut-il. « Plus on gagne, plus on a un impact sur le jeu des deux côtés du terrain, et ça permet d’atteindre ses objectifs. C’était un très bon test au milieu de la saison. »

« On a battu une excellente équipe, et on en affrontera d’autres. Ça nous donne du momentum et surtout beaucoup d’enseignements, positifs comme négatifs. »