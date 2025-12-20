Les Pacers ont aussi ciblé Walker Kessler

Ivica Zubac, Daniel Gafford et désormais Walker Kessler. Cela fait plusieurs jours que les Pacers ont la cote chez les insiders, car ils auraient pour objectif de se trouver un nouvel intérieur d’ici la « trade deadline », et Marc Stein rapporte donc que Walker Kessler a tapé dans l’œil des dirigeants d’Indianapolis.

Actuellement blessé à l’épaule, et carrément forfait pour le reste de la saison, le jeune pivot du Jazz constituerait une option de choix pour cette équipe d’Indiana, en manque de densité dans la raquette depuis le départ de Myles Turner. Et, ce, en dépit de l’émergence de Jay Huff ou du retour d’Isaiah Jackson, au coeur de cet exercice disputé sans Tyrese Haliburton.

Non prolongé l’été dernier, Walker Kessler (14.4 points, 10.8 rebonds, 3 passes, 1.8 contre et 1.4 interception de moyenne avant sa blessure) arrive à un premier tournant de sa carrière, puisqu’il va devoir négocier un nouveau contrat lucratif à l’intersaison 2026. Dans la peau d’un « free agent » protégé, ce qui le laisserait libre d’accepter n’importe quelle proposition extérieure, sans avoir la garantie de s’en aller, car sa franchise pourra le conserver en s’alignant sur n’importe quelle offre.

Souvent cité dans les rumeurs de transfert par le passé, avec son contrat rookie attractif, le joueur de 24 ans reste apprécié par les dirigeants de l’Utah, qui risquent d’en demander beaucoup pour le laisser filer. Avec quelques éléments intéressants (Bennedict Mathurin ?) et des choix de Draft en réserve, les Pacers ont de quoi monter une offre compétitive, mais la concurrence pourrait être rude sur le dossier.

Walker Kessler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 UTA 74 23:01 72.0 33.3 51.6 3.1 5.3 8.4 0.9 2.3 0.4 0.8 2.3 9.2 2023-24 UTA 64 23:20 65.4 21.1 60.2 2.6 4.9 7.5 0.9 2.1 0.5 1.0 2.4 8.1 2024-25 UTA 58 30:00 66.3 17.6 52.0 4.6 7.6 12.2 1.7 2.2 0.6 1.5 2.4 11.1 2025-26 UTA 5 30:48 70.3 75.0 70.0 4.6 6.2 10.8 3.0 4.4 1.4 3.2 1.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.