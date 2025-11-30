Meilleur contreur de la NBA, Jay Huff trouve sa place aux Pacers

Avec le poste de meneur de jeu, c’était l’autre grosse interrogation de la saison chez les Pacers : qui allait pouvoir prendre la relève de Myles Turner, parti aux Bucks, sur le poste 5 ? La franchise basée dans l’Indiana semble trouver un début de réponse aujourd’hui : Jay Huff.

Depuis plusieurs matchs, l’ancien joueur des Grizzlies a piqué la place de titulaire principalement occupée jusqu’ici par Isaiah Jackson. Son grand point fort par rapport à ce dernier ? Huff est capable de sanctionner de loin.

Les Bulls ont pu s’en faire l’idée la nuit passée. Le pivot a inscrit les 14 premiers points de sa formation en convertissant quatre paniers primés ! « Il a vraiment bien démarré, ça a mis le public dedans. Il n’a pas tardé à tenter son cinquième tir (3-points), ce qui est positif. C’était un bon tir ouvert », remarque Rick Carlisle dont l’intérieur a manqué cette tentative et ne marquera d’ailleurs plus du match.

Plus de deux contres par match

En 25 minutes, pour sa 4e titularisation de l’année, le joueur de 27 ans a cumulé 14 points donc (5/9 aux tirs dont 4/8 de loin), 8 rebonds et 4 contres. « Honnêtement, je ne me souviens presque de rien. C’est l’une de ces situations où on ne réfléchit pas trop. La caféine fait effet. Tu te contentes d’envoyer ! », décrit l’intérieur sur son coup de chaud pour démarrer.

Un gros départ qui vient confirmer sa belle dynamique en cours. Depuis six matchs, il tourne à 12 points, 5.5 rebonds et 3.3 contres de moyenne. « Ils disent que c’est le meilleur contreur NBA », remarque Pascal Siakam sans se tromper. En l’absence de Victor Wembanyama, son coéquipier occupe la place de leader en la matière avec 2.3 contres de moyenne, devant un autre Français, Alex Sarr. Comme son prédécesseur, Myles Turner, ancien meilleur contreur de la ligue.

Son impact se ressent des deux côtés du terrain pour une équipe qui était habituée à évoluer avec un pivot capable de s’écarter. « Ça fait du bien d’avoir ce genre de grand capable de menacer à 3-points. Ça ouvre vraiment le terrain pour nous. Et si tu peux rentrer ces petits tirs, on devient plus difficiles à défendre en équipe. On doit continuer à lui faire confiance, et lui, doit garder cette confiance », juge Siakam.

Cinq franchises en cinq ans

L’an dernier à Memphis, dans un rôle mineur, il affichait 40.5% de réussite dans l’exercice, contre 32% cette saison avec un volume plus conséquent. Reste qu’en enchaînant les performances de ce genre, le joueur non-drafté aura peut-être l’occasion de se faire sa place pour de bon. Depuis ses débuts dans la Grande ligue en 2021, il a changé d’équipe tous les ans (Lakers, Wizards, Nuggets, Grizzlies).

« Ça montre le niveau de confort qu’il atteint en jouant avec nos gars le fait qu’il s’adapte à sa vie à Indianapolis. Nos fans savent que sa femme et lui découvrent un nouvel environnement, une nouvelle équipe, un style différent de celui de l’année dernière. Donc tout ça, c’est positif. En ce moment, Isaiah et lui font tous les deux un travail formidable. On a une certaine fluidité dans les rotations », se félicite le coach, assurant n’avoir pas de cinq de départ « figé ».

Plus à l’aise dans son placement, Jay Huff est aussi satisfait de contribuer à un succès, devenu rare chez les Pacers. « On savait qu’on était meilleurs que ce qu’on montrait sur le terrain, et c’est ce qui était le plus frustrant. C’est une chose de manquer de confiance en soi et de douter de son équipe, mais on savait qu’on était une bonne équipe. Il y a eu des blessures frustrantes et il a fallu essayer de trouver notre rythme, comprendre les ajustements à faire. Mais on savait qu’on finirait par y arriver », termine-t-il en s’incluant.

Jay Huff Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 4 5:00 0.0 0.0 0.3 0.8 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 2022-23 WAS 7 13:34 60.0 50.0 93.8 0.9 2.1 3.0 1.4 2.1 0.4 0.7 0.6 7.3 2023-24 DEN 20 2:27 60.0 33.3 100.0 0.1 0.5 0.6 0.1 0.5 0.1 0.1 0.2 1.2 2024-25 MEM 64 11:41 51.5 40.5 78.6 0.5 1.5 2.0 0.6 1.2 0.3 0.5 0.9 6.9 2025-26 IND 19 17:00 41.2 30.3 70.8 1.1 2.3 3.4 1.0 2.4 0.2 0.8 2.2 7.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.