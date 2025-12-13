Matchs
Stats & Highlights de la nuit | Les Mavs maîtrisent les Nets, les Cavs renversent les Wizards

Grâce à leur victoire sur les Nets, les Mavericks réintègrent le Top 10 de la conférence Ouest. Donovan Mitchell a lui évité une vilaine gueule de bois aux Cavaliers…

Anthony Davis et les MavericksEn l’absence d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly, les Wizards ont failli jouer un mauvais tour aux Cavaliers. En tête de 15 points à la fin du troisième quart-temps, les joueurs de Brian Keefe sont toutefois tombés sur un Donovan Mitchell qui a refusé d’abdiquer, et qui a surtout inscrit 24 de ses 48 points dans le quatrième quart-temps !

Michael Porter Jr. (34 points) et les Nets ont longtemps fait jeu égal avec les Mavericks mais Anthony Davis (24 points, 14 rebonds) et Cooper Flagg (22 points, 8 passes) ont finalement eu le dernier mot. De retour avec Brooklyn, Nolan Traoré a eu droit à neuf minutes sur le parquet, mais il n’a pas marqué (0/2 au tir).

Charlotte – Chicago
Detroit – Atlanta
Philadelphie – Indiana
Memphis – Utah
Golden State – Minnesota

Washington – Cleveland : 126-130

Washington Wizards / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Carlton Carrington 41 10/20 5/13 2/4 0 6 6 8 2 1 3 0 27 27
CJ McCollum 37 9/20 3/9 6/9 0 4 4 6 3 1 1 0 27 23
KyShawn George 26 5/10 3/8 2/2 1 1 2 3 5 1 2 1 15 15
Marvin Bagley III 33 6/10 1/1 2/2 5 9 14 4 1 0 3 0 15 26
Justin Champagnie 18 1/4 1/3 0/0 1 6 7 1 4 1 0 0 3 9
Jamir Watkins 30 6/7 3/4 0/0 2 6 8 1 4 0 2 2 15 23
Tristan Vukcevic 15 3/7 0/2 8/8 2 3 5 1 3 0 3 1 14 14
Will Riley 23 1/2 0/1 5/5 1 2 3 4 3 1 2 1 7 13
Tre Johnson 17 1/6 0/3 1/2 1 0 1 1 2 1 1 0 3 -1
Total 42/86 16/44 26/32 13 37 50 29 27 6 17 5 126
Cleveland Cavaliers / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Donovan Mitchell 35 17/31 8/15 6/6 0 4 4 4 1 2 3 0 48 41
Evan Mobley 36 7/17 2/6 7/9 5 8 13 6 4 0 0 0 23 30
Darius Garland 35 6/17 0/11 6/7 0 3 3 6 2 2 2 0 18 15
De'Andre Hunter 27 4/14 3/10 4/4 1 3 4 0 1 0 0 0 15 9
Jaylon Tyson 31 3/5 1/3 6/6 1 5 6 3 2 0 0 0 13 20
Lonzo Ball 24 1/6 1/5 2/2 1 2 3 2 0 3 0 1 5 9
Craig Porter 11 2/2 0/0 0/0 4 1 5 4 0 2 1 0 4 14
Dean Wade 23 0/2 0/2 2/2 1 3 4 2 3 3 0 0 2 9
Thomas Bryant 8 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 3
Nae'Qwan Tomlin 10 0/2 0/1 0/0 1 2 3 1 6 0 0 0 0 2
Total 41/97 15/53 33/36 15 32 47 28 20 12 7 1 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Dallas – Brooklyn : 119-111

Dallas Mavericks / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Davis 33 10/21 0/1 4/5 5 9 14 3 3 3 3 3 24 32
Cooper Flagg 34 10/16 0/1 2/3 1 4 5 8 3 1 0 1 22 30
Naji Marshall 32 6/9 1/3 4/5 1 0 1 4 3 1 1 0 17 18
P.J. Washington 25 4/10 1/5 4/6 0 4 4 2 4 1 3 2 13 11
Ryan Nembhard 21 0/4 0/3 0/0 0 2 2 5 1 0 3 0 0 0
Max Christie 33 5/13 4/9 1/1 0 6 6 3 2 2 1 2 15 19
Klay Thompson 21 4/9 3/7 1/1 0 2 2 2 0 0 1 0 12 10
Brandon Williams 26 4/7 1/1 0/0 0 3 3 5 1 1 2 0 9 13
Dwight Powell 15 3/5 0/0 1/1 2 1 3 1 3 1 0 1 7 11
Total 46/94 10/30 17/22 9 31 40 33 20 10 14 9 119
Brooklyn Nets / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Michael Porter Jr. 34 12/20 6/10 4/5 1 3 4 3 3 0 4 0 34 28
Nicolas Claxton 35 5/12 0/0 4/4 1 9 10 4 1 1 1 1 14 22
Terance Mann 27 4/8 2/5 2/2 0 4 4 7 3 2 2 0 12 19
Noah Clowney 33 5/13 1/6 0/0 0 4 4 4 5 2 3 1 11 11
Egor Demin 18 1/7 1/4 0/0 0 1 1 1 1 2 2 0 3 -1
Danny Wolf 27 6/10 3/3 2/4 3 4 7 1 1 1 2 1 17 19
Tyrese Martin 16 4/7 3/6 0/0 1 2 3 1 0 0 1 0 11 11
Day'Ron Sharpe 13 1/3 0/0 4/4 2 4 6 3 2 0 1 1 6 13
Ziaire Williams 25 1/4 1/4 0/0 0 3 3 1 2 0 0 0 3 4
Drake Powell 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1
Nolan Traoré 9 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 -1
Total 39/86 17/39 16/19 9 34 43 26 22 8 17 5 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

