Stats & Highlights de la nuit | Les Mavs maîtrisent les Nets, les Cavs renversent les Wizards

En l’absence d’Alex Sarr et Bilal Coulibaly, les Wizards ont failli jouer un mauvais tour aux Cavaliers. En tête de 15 points à la fin du troisième quart-temps, les joueurs de Brian Keefe sont toutefois tombés sur un Donovan Mitchell qui a refusé d’abdiquer, et qui a surtout inscrit 24 de ses 48 points dans le quatrième quart-temps !

Michael Porter Jr. (34 points) et les Nets ont longtemps fait jeu égal avec les Mavericks mais Anthony Davis (24 points, 14 rebonds) et Cooper Flagg (22 points, 8 passes) ont finalement eu le dernier mot. De retour avec Brooklyn, Nolan Traoré a eu droit à neuf minutes sur le parquet, mais il n’a pas marqué (0/2 au tir).

Washington – Cleveland : 126-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Dallas – Brooklyn : 119-111

