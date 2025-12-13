Les Pistons simplement trop forts pour les Hawks

Deux équipes bien reposées après plusieurs jours sans jouer s’affrontent et le début de match est équilibré, avec aucune formation qui ne prend le dessus. Les Hawks arrivent à trouver la cible à 3-points quand le duo Cade Cunningham – Jalen Duren brille à Detroit, le premier surtout, qui est aux commandes de l’attaque (34-33). Puis, la défense des Pistons monte d’un cran, vole des ballons et les transforme en munitions. Jalen Johnson bien limité, les Hawks ne suivent plus et lâchent un peu de terrain à la pause (69-60).

Ça se confirme au retour des vestiaires avec une équipe de Detroit qui monte encore d’un ton. Les hommes de JB Bickerstaff entament la seconde période avec un 8-0 pour faire l’écart, puis déroulent totalement.

Si bien qu’à douze minutes de la fin, la rencontre est pliée (104-79) ou presque, tant Quin Snyder et ses joueurs n’ont pas de solution. Le dernier quart-temps ne change pas la donne et les leaders de la conférence Est s’imposent facilement 142-115 et signent une troisième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une mise à morte lente et progressive. Ce n’est pas avec un « run » intense et important que les Pistons ont fait la différence. C’est bien petit à petit, minute après minute, bonne action après bonne action. Avec une défense et une attaque efficaces, ils ont réussi plus de choses que leur adversaire. Sur quatre ou cinq minutes, ça se remarque un peu, sur quinze ou vingt minutes, ça saute aux yeux. Un match de patron.

– Des munitions bien utilisées. Deux chiffres peuvent illustrer la domination des locaux dans cette rencontre. Ils ont inscrit 30 points en contre-attaque et profité des 20 ballons perdus des Hawks (16 interceptions) pour marquer 27 points.

– Jalen Johnson bien muselé. Quand on regarde sa feuille de statistiques, on n’a pas l’impression que l’ailier a raté son match : 19 points, 12 passes et 11 rebonds. Encore un triple-double. Mais il faut tout regarder : il a aussi perdu 6 ballons et seulement shooté à 7/19. Ausar Thompson l’a bien gêné et c’est toute l’équipe de Detroit qui a fait du bon travail pour limiter son impact, l’empêcher d’être le régulateur du jeu. De plus, il n’a pas été payé puisqu’il a manqué des tirs assez faciles près du cercle. Sans son moteur offensif qui tourne à plein régime, Atlanta ne pouvait pas casser la défense de Detroit ni avancer au même rythme.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.