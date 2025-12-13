Les Bulls stoppent leur série de défaites en renversant Charlotte

Au bord de l’implosion après leurs sept défaites d’affilée, les Bulls avaient grandement besoin d’une victoire à Charlotte, contre un adversaire – a priori – à leur portée. Ce ne fut pas évident, notamment car Kon Knueppel (33 points, 9 passes, 5 rebonds) et Miles Bridges (32 points, 7 passes) les ont longtemps fait souffrir, mais les coéquipiers de Josh Giddey (26 points, 11 passes, 7 rebonds) ont fini par reprendre leurs esprits, Et arracher ce succès tant attendu : 129-126.

Outre Josh Giddey, six autres joueurs de Chicago ont terminé en « double figure ». Parmi lesquels Zach Collins (16 points, 8 rebonds), déterminant en sortie de banc, puisque c’est lui qui aura en quelque sorte relancé son équipe dans le troisième quart-temps, quand celle-ci était encore menée de 13 points.

Les Hornets s’étaient confortablement installés aux commandes de la partie, grâce à leur duo Knueppel/Bridges, inarrêtable en première mi-temps, et ils fonçaient donc tout droit vers une victoire. C’était sans compter sur le collectif de l’Illinois, mené par un tandem Giddey/Collins de feu, qui s’est permis d’enflammer les quinze dernières minutes, avec une multitude de pénétrations.

Si Coby White, auteur des lancers-francs de la gagne, n’était pas non plus en reste côté Bulls, notons que le rookie Kon Knueppel aurait pu recevoir trois lancers-francs pour égaliser sur la possession précédente. Sauf que le « challenge » demandé par Billy Donovan s’est avéré gagnant, laissant les joueurs de Charlotte démunis, car battus pour la quatrième fois en cinq matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chicago renoue avec la victoire. Vite rentrés dans le rang après leur début de saison canon, les Bulls reviennent d’assez loin cette nuit. D’abord incapables de prendre soin du cuir, de limiter les secondes chances et de défendre leur ligne des 3-points, ils ont peu à peu remis les gaz. La bascule a eu lieu dans le troisième quart-temps, à 88-75 pour les Hornets. Dès lors, un 14-2 sorti de nulle part ramène l’écart à une possession. Zach Collins, Jalen Smith, Coby White puis Josh Giddey : les paniers déferlent, les ballons perdus et les fautes disparaissent, puis le « momentum » change de camp. Débouchant sur un succès salvateur.

– Un facteur X nommé Zach Collins. On aurait pu citer Josh Giddey, au bord du « triple-double » et qui n’a pas arrêté d’aller au cercle, Coby White, qui adore performer dans sa Caroline du Nord natale, Patrick Williams, le natif de Charlotte, ou bien Isaac Okoro, intenable dans le dernier acte avec ses coupes incessantes vers le panier. Finalement, on retiendra Zach Collins, tout juste revenu de blessure, mais qui a réveillé les Bulls à partir du troisième quart-temps. Entre ses paniers à 3-points ou à mi-distance, son contre, ses rebonds offensifs et ses bons décalages, le pivot s’est régalé face au secteur intérieur des Hornets. Son +/- ? +17 !

– Josh Green a rejoué. C’était attendu, mais Josh Green a enfin pu retrouver la compétition avec les Hornets. Il n’avait plus foulé un parquet depuis début avril, soignant ensuite son épaule gauche, après avoir subi une opération pendant l’intersaison. Un retour sans fioriture pour l’Australien, utilisé 17 minutes par Charles Lee (pour 2 points, 1 passe et 1 interception), alors que l’on trouve encore LaMelo Ball (cheville), Tre Mann (genou), Collin Sexton (quadriceps), Grant Williams (genou) et Pat Connaughton (mollet) à l’infirmerie de Charlotte.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.