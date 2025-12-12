Josh Green enfin opérationnel pour les Hornets ?

Enfin un sortant du côté de l’infirmerie des Hornets. Selon The Charlotte Observer, Josh Green vient de recevoir le feu vert pour un retour à la compétition. Il n’est ainsi pas listé parmi les blessés pour le match de la nuit prochaine, face aux Bulls.

L’arrière australien disputerait son premier match de l’année, car il était jusqu’ici occupé à soigner son épaule après en avoir été opéré. Le joueur de 25 ans, qui a passé son été à se soigner, n’a plus foulé un parquet NBA depuis début avril 2025.

Son retour pourra apporter un peu de peps à des Hornets qui ont tout de même remporté trois de leurs six dernières sorties, dont deux face aux Raptors. La saison passée, Green avait tourné à environ 7 points de moyenne malgré son statut de titulaire permanent. C’était un peu moins par rapport à sa production du temps où il évoluait aux Mavs.

Pendant ce temps, LaMelo Ball (cheville), Tre Mann (genou) ou encore Collin Sexton (quadriceps) restent sur la touche pour le match face aux Bulls. Il faudra également encore patienter pour voir à l’œuvre un autre ancien de la maison Mavs, Grant Williams (genou).

Josh Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DAL 39 11 45.2 16.0 56.5 0.7 1.3 2.0 0.7 0.9 0.4 0.4 0.1 2.6 2021-22 DAL 67 16 50.8 35.9 68.9 0.8 1.6 2.4 1.2 1.7 0.7 0.7 0.2 4.8 2022-23 DAL 60 26 53.7 40.2 72.3 0.9 2.1 3.0 1.7 2.6 0.7 1.2 0.1 9.1 2023-24 DAL 57 26 47.9 38.5 68.4 0.7 2.5 3.2 2.3 1.9 0.8 1.1 0.2 8.2 2024-25 CHA 68 28 42.8 39.1 68.1 0.8 1.7 2.5 1.6 2.4 1.1 1.0 0.2 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.