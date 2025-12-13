Victor Wembanyama attendu pour défier le Thunder en NBA Cup

Trois ans, déjà, après avoir enflammé Las Vegas avec Boulogne-Levallois, Victor Wembanyama effectue son retour à « Sin City » avec les Spurs, pour le « Final Four » de la NBA Cup. Sauf rechute de dernière minute, on devrait d’ailleurs le revoir sur les parquets, un mois après son élongation au niveau du mollet gauche.

Pour sa reprise, « Wemby » va donc se frotter à ce qui se fait de mieux en NBA : le Thunder, champion en titre, qui vient d’égaler le meilleur début de saison de l’histoire (24-1) et qui reste sur 16 victoires consécutives !

Mais comptez déjà sur Mitch Johnson pour préserver sa superstar, en ce qui concerne son temps de jeu dans cette demi-finale : « Il y a encore des conversations par rapport à tout ça, mais il va être fatigué. Il était déjà fatigué la première fois que je l’ai vu jouer en personne contre des gars de la vidéo. Je m’attends donc à le remplacer rapidement et à ce qu’il ne joue pas joue ses minutes habituelles. »

De la frustration, mais de la compréhension

Ainsi, il n’y aura toujours aucune prise de risque avec Victor Wembanyama, proche de revenir au début de cette semaine face aux Lakers, mais finalement « out » pour le quart de finale. Aperçu à l’entraînement à Las Vegas, à la veille du choc contre Oklahoma City, le Français était impatient de retrouver la compétition.

« Ça a été difficile de devoir regarder [les Spurs] depuis mon canapé » admet-il. « Mais il y a beaucoup de confiance de chaque côté. Je sais que j’ai la chance d’être entouré par le meilleur staff du monde, donc je lui fais énormément confiance et il me fait aussi confiance, car j’ai montré que je connaissais mon corps et que je donnais de bons retours. Mais c’est vrai que, si j’étais le seul à décider, j’aurais rejoué plus tôt. Même si je pense aussi qu’il est plus raisonnable d’écouter et de faire ce qu’on me dit, car il n’y avait aucune raison de prendre un risque inconsidéré, à peine deux jours après ma blessure. Je n’avais presque jamais mal, je n’étais même presque jamais dans l’inconfort. Mais je devais simplement faire confiance à tout ce processus. »

Sans son meilleur joueur, San Antonio a remporté neuf de ses douze matchs et il faudra donc réintégrer Victor Wembanyama à un groupe qui fonctionnait plutôt bien en son absence.

« On veut qu’il soit lui-même sur le terrain » prévient De’Aaron Fox. « On ne veut pas qu’il change sa façon de jouer. On a extrêmement bien joué sans lui, mais le retrouver, ça va nous booster en attaque et en défense. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 12 34:40 50.2 34.5 85.7 2.0 10.9 12.9 4.0 3.7 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.