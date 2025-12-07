Conseillé par ses assistants, Mike Brown a changé son cinq de départ

À son arrivée à New York pendant l’été, Mike Brown a rapidement dû déterminer qui de Josh Hart ou Mitchell Robinson allait accompagner Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns dans le cinq. Cela faisait déjà débat quand Tom Thibodeau était sur le banc et, finalement, Mitchell Robinson est devenu titulaire tandis que Josh Hart est devenu remplaçant.

Mais les blessures ont bouleversé les plans des Knicks durant plusieurs semaines, Josh Hart redevenant titulaire (et performant) dans un cinq de petite taille. Puis vendredi contre le Jazz, malgré le retour d’OG Anunoby, Mitchell Robinson a gardé son rôle de remplaçant, qu’il occupait depuis déjà deux semaines.

Par conséquent, Mike Brown est reparti sur le cinq longtemps utilisé (et critiqué…) par Tom Thibodeau la saison dernière : Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns.

« Ils ont bien joué ensemble la saison dernière, donc je me suis basé dessus » reconnaissait-il. « Mais, que j’ai raison ou tort, je ne suis pas un grand partisan du fait d’aligner d’entrée les cinq joueurs qui finiront le match. Pour moi, le plus important, c’est ceux qui finissent le match. Mais au final, si quelque chose est bénéfique à l’équipe, alors je vais aller dans cette direction. »

À l’arrivée, Mike Brown a bel et bien eu raison de réutiliser ce cinq, puisque les Knicks ont démarré leur match par un… 23-0 !

« J’ai regardé les stats » ajoutait-il, concernant sa manière de gérer la situation. « Mais ce que j’essaie surtout de faire, c’est d’associer des joueurs selon leurs profils, en attaque et en défense. J’essaie aussi de garder de la taille sur le terrain. C’est le genre de choses que je regarde quand je teste certaines associations. Mais je n’hésite pas non plus à observer les stats. Parfois, l’impression visuelle peut être fausse, tout comme les stats peuvent être trompeuses. »

Confiance totale en son « coaching staff »

Mike Brown n’en a pas non plus oublié de faire confiance à son staff, puisque ses assistants lui ont aussi soumis l’idée de modifier sa rotation habituelle.

« Vous voulez savoir la vérité ? Je me suis appuyé sur mon staff » assumait-il en ce sens. « J’avais mes raisons pour commencer avec ma configuration habituelle, mais tout le monde dans mon staff m’a dit qu’il serait mieux [de faire autrement]. Donc, la réalité, c’est que j’ai simplement écouté mon staff. Je me suis dit que j’étais le seul à penser que l’autre option était meilleure, alors peut-être que j’étais en tort. Je me suis déjà trompé par le passé et je me tromperai encore à l’avenir. »

Et Mike Brown apprécie vraiment d’être parfois remis en question par ceux qui l’entourent : « Ce que j’aime avec mon staff, c’est que j’ai des gars qui n’ont pas peur de me dire ce qu’ils pensent. À la fin, la décision me revient et je ne vais pas toujours écouter les autres, mais si tout mon staff me dit quelque chose, je ferais mieux d’ouvrir mes yeux et mes oreilles pour comprendre ce que l’on essaie de me dire et ainsi suivre leurs consignes, plutôt que ce soit eux qui me suivent tout le temps. »