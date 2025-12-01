Mike Brown découvre le grand Josh Hart

Les blessures d’OG Anunoby et Landry Shamet ont paradoxalement permis aux Knicks de retrouver leurs anciennes habitudes. En effet, Mike Brown s’est tourné vers Josh Hart pour remplacer le Britannique dans le cinq majeur. Remplaçant jusque-là, l’ailier international avait vécu un début de saison compliqué et il a donc retrouvé un temps de jeu conséquent.

Et ça change tout puisqu’il compile des grosses statistiques et New York ne perd plus : quatre matches, quatre victoires. Alors, le coach des Knicks s’est-il trompé en mettant l’ancien de Portland sur le banc ?

« Surtout dans nos trois premières défaites, j’en assume les conséquences », répond l’entraîneur, qui avait alors très peu fait jouer son joueur, timide et qui revenait de blessure. « Il faut se souvenir qu’à ce moment-là, il n’avait pas vraiment joué en présaison, notamment à l’entraînement. Donc j’étais dans une situation difficile, je tentais de le faire entrer dans ce qu’on essayait de faire. Ça prend du temps, c’est tout, et il a été très patient dans ce processus. »

Symbole du sacrifice et de l’exemple à donner

Son dernier match contre les Raptors est encore superbe avec 20 points, à 4/7 à 3-pts, 12 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. C’est dans la lignée de ses moyennes depuis qu’il est de nouveau titulaire : 17 points, 11.8 rebonds, 7 passes et 2.8 interceptions par match, avec d’excellents pourcentages (53% de réussite au shoot et 45% à 3-pts).

« On a un standard et c’est le contrat signé par tous les joueurs, accroché dans le vestiaire : ça parle de sacrifice, de connexion, d’esprit de compétition, de croire en chacun. Josh est énorme dans ces domaines », insiste Mike Brown. « Son sens du sacrifice est dingue. Quand je l’ai sorti, il s’est simplement assis et quand je l’ai appelé, il a joué et, surtout, il a cru dans ce processus même s’il pensait que j’avais tort. C’est génial. »

Plus il joue, plus Josh Hart est performant et plus la machine tourne bien collectivement. C’est ce que découvre Mike Brown depuis quelques jours. Et cette montée en puissance doit servir pour le groupe dans son ensemble.

« Quand on est un leader, il faut le montrer et il faut accepter ces situations plus que les autres, car il faut donner l’exemple. Ainsi, si un joueur s’écarte de nos normes, vous pouvez le reprendre et lui dire que vous, vous avez vécu ça. C’est un joueur spécial, quelqu’un de formidable à côtoyer », conclut le technicien.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 17 28:00 48.3 35.6 79.4 1.7 5.8 7.5 4.9 2.8 1.2 2.0 0.3 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.