Toujours diminué, Josh Hart réussit son premier bon match

« J'ai vu Josh Hart. Celui qu'on connaît et qu'on aime. » Le message de Jalen Brunson, après la victoire face aux Bulls, résume bien la situation autour de son coéquipier. Depuis le début de saison, après quatre matches et 89 minutes, le joueur des Knicks n'avait inscrit que 11 petits points au total…

Dans le succès de New York et en seulement 26 minutes, Josh Hart a marqué 14 points, avec 9 rebonds et 3 passes. Sauf que s'il a lancé sa saison, il reste diminué par une blessure à l'index droit.

« Je dois composer avec des obstacles physique et mental », confirme l'ancien joueur de Portland. « Dans ce match, je voulais jouer avec énergie, avec joie, pas en étant frustré ou énervé. Je voulais redevenir moi-même. »

Mike Brown n'était pas au courant…

Le sixième homme s'était blessé au doigt pendant les playoffs et avait été opéré durant l'intersaison. Alors, pourquoi de nouvelles douleurs ? Parce qu'il s'est de nouveau fait mal pendant un entraînement, avant le training camp. Et il a pris la décision de ne pas repasser par la case opération.

« Mon nerf n'est pas complément revenu à la normale. Il y a des picotements et une sensation d'engourdissement dans ma main », décrit Josh Hart. « J'espère qu'à un moment donné, ça va partir, le plus tôt possible. »

Ceci explique, en plus de l'adaptation nécessaire maintenant qu'il n'est plus titulaire mais remplaçant, son début de saison très compliqué. Même si son propre coach n'était pas au courant des sensations de son joueur à la main…

« C'est nouveau pour moi », confirme Mike Brown. « Casey Smith, notre médecin en chef, gère ça le mieux possible et Josh aussi. Il a compilé 14 points et 9 rebonds dans cette rencontre alors imaginez s'il était en parfaite santé… Il est bon. Il a été un peu absent et doit rattraper le temps perdu. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 38 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NYK 4 22 21.1 10.0 50.0 2.5 3.5 6.0 3.2 1.5 0.8 1.5 0.0 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.